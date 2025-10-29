edición general
Palabra de Luis Buñuel

Entrevista de enero de 1971: –Sus retornos a España son cada vez más raros. Pero, ¿no siente nostalgia por su tierra? –Mucha, pero prefiero estar lejos, lo más lejos posible. Y si viviera en Madrid, tarde o temprano me vería obligado a aceptar la invitación del Generalísimo a comer. Y eso me pondría en un gran aprieto, porque no tengo la ropa apropiada para la ocasión. No tengo trajes de noche. –Sin embargo, recordamos haberlo visto hace dos años en Venecia en un impecable smoking… –Era de mi hijo y me quedaba muy ajustado…

MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Los olvidados es una película cruelmente cruda.
Oktarr #2 Oktarr
Entrevista publicada originalmente en el suplemento cultural número 1539 de La Jornada Semanal, del diario mexicano La Jornada.
#4 Pájaroloco
Recomendable: leer sus memorias.
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Dalí y Buñuel, tonta ella y tonto el.
