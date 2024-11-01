Pakistán conquistó a los Trump con negocios y un hotel en Manhattan

Las atenciones de los sagaces mandatarios pakistaníes hacia el incontinente Trump y su entorno se han sucedido en muchos campos. Por ejemplo, Pakistán nominó al matón de la Casa Blanca para el Nobel de la Paz. Personas bien informadas cuentan cómo Pakistán conquistó la simpatía (aunque sea mucho decir) del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, hasta el punto de convertirse en su tabla de salvación para salir de la maldita guerra contra Irán que él mismo inició junto con el genocida del pueblo palestino y principal obstáculo para