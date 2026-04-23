Pakistán como puente diplomático, de la Guerra Fría a la actualidad

En el complejo tablero de la geopolítica global, Pakistán ha perfeccionado un papel que desafía sus constantes crisis internas: el de actor puente. Esta capacidad de actuar como un mediador indispensable no es un casualidad, sino el resultado de una estrategia para la supervivencia mediante la utilidad externa. El estamento militar, que no las instituciones civiles, ha institucionalizado una diplomacia transaccional que permite al país sentar a enemigos irreconciliables a la misma mesa.