Los países de la Unión Europea llegan a un acuerdo para acelerar la deportación de migrantes a terceros países no comunitarios

Los Veintisiete han logrado este lunes un acuerdo que suaviza las reglas sobre países terceros seguros y condiciones de retorno para agilizar las expulsiones de solicitantes de asilo a los que se deniega la acogida, por ejemplo al no ser ya obligatoria la "conexión" entre el migrante y el país al que es devuelto o al validar los acuerdos bilaterales para externalizar la acogida, como ya intentó Italia con Albania.