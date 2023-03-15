Los países de la Unión Europea llegan a un acuerdo para acelerar la deportación de migrantes a terceros países no comunitarios

Los Veintisiete han logrado este lunes un acuerdo que suaviza las reglas sobre países terceros seguros y condiciones de retorno para agilizar las expulsiones de solicitantes de asilo a los que se deniega la acogida, por ejemplo al no ser ya obligatoria la "conexión" entre el migrante y el país al que es devuelto o al validar los acuerdos bilaterales para externalizar la acogida, como ya intentó Italia con Albania.
La postura de España: "El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dejó claro a su llegada a la reunión de titulares de Interior de la UE en Bruselas que España rechaza estos cambios, no sólo porque duda de su efectividad, sino también por las incertidumbres sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario e internacional en materia de Derechos Humanos."
¿Se sabe algo de la deportación de los millones de inmigrantes ucranianos?
Lo digo porque no pertenecen a la UE y que, sin embargo, entiendo y comprendo que les prestemos toda la ayuda en tanto en cuanto han sido los estúpidos y hasta corruptos dirigentes de la UE (por orden de EEUU) quienes han provocado el exilio masivo de esas personas huyendo del horror de la guerra y, en fin... por supuesto, todo nuestro apoyo.
Pero la pregunta y aún más la respuesta se hace sola, no obstante.
No es aun mienbro pero si es:
Ucrania no es miembro de la UE, sino un candidato oficial que ya negocia su adhesión. Su entrada definitiva depende de que complete estrictas reformas políticas y económicas obligatorias.
Pero muy buena tu táctica de Whataboutism es.wikipedia.org/wiki/Whataboutism
Es una falacia variante de la falacia informal tu quoque que intenta desacreditar la posición de un oponente acusándolo de hipocresía sin refutar o negar directamente su argumento.[2][3][4][5][6]
No, no lo es a dia de hoy.
2 esta peña quería estar en su casa, los niños con sus padres, pero están luchando o muertos.
3 veo bien esta ley, quitando los ucranianos. De que coño de guerra viene la gente de Marruecos o Argelia?Entiendo que pronto se mataran. Sol o quedan esos y tal vez Egipto por liarse a tiros en una guerra civil o contra el vecino. Entonces los cogeremos. Pero de que guerra dicen que vienen?
Pero por el motivo que sea a unos se les puso un puente de plata para venir y a otros ni se les tramita el asilo.
Y eso quién lo dice? Tu @Veelicus ? ¿Estás comparando un país candidato oficial en vías de incorporación a otros países de fuera de la UE y el continente?
Los refugiados ucranianos proceden de países europeos vecinos que luego fueron distribuidos por toda la UE. La UE hace frontera con Ucrania no con Gaza, Somalia o Argentina
Que estamos hasta los cojones ya de ser la benefactora del mundo
Que nos olviden todos
Ningún problema en ayudar al Pueblo ucraniano que, aunque no estén en la UE son europeos, lo mismo que los rusos.
Ahora bien, eso no quita que estoy en contra de Zelensky y su camarilla super corrupta, así como con los actuales líderes europeos en su inmensa mayoría (corrompidos por lobbis estadounidenses) que nos están llevando al caos económico, social y de unión política.
news.un.org/es/story/2023/03/1519472
"La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI), respaldada por la ONU, emitió el viernes una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en relación con presuntos crímenes de guerra relativos a la deportación y el "traslado ilegal" de niños de la Ucrania ocupada, informó el responsable de este tribunal."
Por eso a tu amo le cuesta tanto ir de visita por ahí
