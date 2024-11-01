edición general
Los países de la UE acuerdan recortar un 90% sus emisiones de CO2 en 2040, pero con muchas flexibilidades

Los países de la Unión Europea (UE) han llegado a un acuerdo político para reducir sus emisiones de CO2 en un 90% para 2040 respecto a 1990, aunque diluyendo ese esfuerzo con medidas que conceden mayor flexibilidad a los estados miembros.
El bloque comunitario, que ya debería haber entregado a la ONU sus planes climáticos actualizados diez años después del Acuerdo de París de 2015, se comprometerá a reducir en 2035 entre el 66,25% y el 72,5% de CO2 respecto a 1990 (rango que en el extremo alto se alinea con un 90% para 2040), informó el Consejo

Supercinexin
#4 Alucinante el caso de EEUU, que está el segundo por detrás de un país con 1.400 millones de personas y por delante del tercero que es un país de 1.600 millones de personas. EEUU tiene 340 millones de personas. Para hacernos una idea de la salvajada de consumismo y contaminación salvaje que es ese país de mierda.

Y eso es ahora, que los otros dos primero y tercero han evolucionado los últimos ~30 años. Si ves datos del siglo XX, prácticamente es USA bebiéndose a morro el planeta entero,…   » ver todo el comentario
fralbin
#5 Por lo que la UE puede aprobar lo que quiera, en global no se va a notar ni que fuera el 100% de supresion.
pitercio
La medida es que cambies tu Corsa por un Audi a pilas para que el consejo de administración pueda renovar su flota de jets.
Kmisetas
a quién le importa cuando existe la India..
fralbin
#2 conforme  media
Kmisetas
#4 Qué bien China, idolatrada por muchos aquí.
Asimismov
#8 ¿Hay algún otro país que esté haciendo sus deberes?
Alcalino
O sea... que...

Si, para quedar bien con los votantes que están preocupados por lo que nos va a traer el cambio climático...

pero...

No, para quedar bien con los votantes que les da igual que nos acabemos cociendo como ranas.
Quillotro
"Con flexibilidad"... 90 puntos arriba o abajo
