Los países bálticos afectados por las sanciones a Rusia obtienen ayuda de la UE

La UE ha acordado 19 paquetes de sanciones contra Moscú en un intento de paralizar la economía de guerra rusa, que ha financiado la invasión de Ucrania por parte del Kremlin desde febrero de 2022. Al hacerlo, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania se han visto afectadas. Si bien la amenaza de una invasión del Kremlin ha disuadido a turistas e inversores, las sanciones han sofocado el comercio transfronterizo con Rusia y todo se ha visto empeorado por el aumento vertiginoso de la inflación después de la pandemia.