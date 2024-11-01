edición general
Países Bajos declara personas non gratas a los ministros de Seguridad Nacional y de Finanzas de Israel

Países Bajos ha prohibido la entrada al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y al ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, a 29 países europeos signatarios del Acuerdo de Schengen tras ser incluidos en la lista de personas non gratas, según informó la Corporación de Radiodifusión Israelí. El ministro de Asuntos Exteriores holandés afirmó que la decisión se produce después de reiteradas declaraciones de los dos ministros incitando a la violencia contra los palestinos, la expansión de los asentamientos y limpieza étnica.

#4 laruladelnorte
La medida de los Países Bajos llega después de una serie de medidas similares adoptadas por otros países en los últimos meses.

A rebufo unos de otros...les ha costado tomar medidas después de miles y miles de muertos. :wall:
1
Bifaz #1 Bifaz
Les falta el resto del gobierno sionista empezando por Netamyahu.
0
javibaz #3 javibaz
#1 hace unos meses defendían a capa y espada a los sionistas. Poco a poco.
1
Graffin #5 Graffin
No se prohíbe la entrada, se les deja entrar y una vez en el país se les detiene y se les juzga por crímenes de guerra.
0
aupaatu #6 aupaatu
Curiosa la ceguera de Scholz y de Gertrud von der Leyen
0
#2 pirat
o_o
0

