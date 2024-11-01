Países Bajos declara personas non gratas a los ministros de Seguridad Nacional y de Finanzas de Israel

Países Bajos ha prohibido la entrada al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y al ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, a 29 países europeos signatarios del Acuerdo de Schengen tras ser incluidos en la lista de personas non gratas, según informó la Corporación de Radiodifusión Israelí. El ministro de Asuntos Exteriores holandés afirmó que la decisión se produce después de reiteradas declaraciones de los dos ministros incitando a la violencia contra los palestinos, la expansión de los asentamientos y limpieza étnica.