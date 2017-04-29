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País Vasco reclama el Guernica, pero el Reina Sofía se niega “rotundamente”: el cuadro tiene grietas y no puede moverse

País Vasco reclama el Guernica, pero el Reina Sofía se niega “rotundamente”: el cuadro tiene grietas y no puede moverse

El motivo es el 90 aniversario del bombardeo de Gernika y de la constitución del primer Gobierno Vasco. Para el Ejecutivo autonómico, el traslado tendría un valor simbólico excepcional: un acto de memoria, reconocimiento y reparación histórica. La respuesta del Reina Sofía fue clara y rápida. Esta no es la primera vez que Euskadi reclama el Guernica. El primer intento documentado fue en 1997, cuando el Gobierno de José Antonio Ardanza pidió la cesión temporal para la apertura del Guggenheim de Bilbao.

| etiquetas: guernica , picasso , traslado , guggenheim , bilbao
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24 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 luckyy
El Guernica fue un encargo del gobierno central y pagado oor el mismo. De vasco solo tiene el nombre
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aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#1 Madrid no es mas España que el Pais Vasco, por si no te has enterado.
3 K 32
wildseven23 #6 wildseven23
#1 Efectivamente, fue un encargo de la Segunda República.
6 K 74
MyNameIsEarl #14 MyNameIsEarl
#1 y los muertos, que los puso Gernika no? Por cierto ordenado desde Madrid.
elpais.com/cultura/2017/04/29/actualidad/1493451714_468886.html
2 K 23
#18 luckyy
#14 en ese momento Madrid era republicana.
El Guernica representa la barbarie sea cual fuere
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LázaroCodesal #21 LázaroCodesal *
#1 Ni eso, se llama "Guernica" y no Gernika. :-P
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#3 Mesopotámico
Y para que lo quieren?
4 K 22
ehizabai #4 ehizabai
#3 Para venderlo y gastarlo en drogas y putas.
No te jode.
3 K 40
#7 Mesopotámico
#4 En todo caso, tendría que ir al Prado, tal y como quería Picasso. Pero para que Bilbao?
2 K 33
ehizabai #9 ehizabai
#7 ¿Por qué Madrid?
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#10 Mesopotámico
#9 Porque Picasso quería que el Guernica estuviera en el Prado, lo de que este en el Reina Sofia mal
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ehizabai #15 ehizabai
#10 Picasso expesó su deseo que volviera el cuadro a España cuando se instaurara la república. Desconozco su deseo expreso que fuera en el Prado. ¿Tienes alguna fuente?
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#17 Mesopotámico
#15 Las carta enviada por Pablo Picasso al MoMA en 1970
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ehizabai #20 ehizabai
#17 guernica.museoreinasofia.es/documento/carta-de-pablo-picasso-al-museum

Aquí no pone nada del Prado. Otro invent, parece. #19
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#22 Mesopotámico *
#20 www.elespanol.com/cultura/arte/20191119/picasso-exponer-guernica-menin
A ver, que esto es mas viejo que el TBO, Picasso queria estar con los mas grandes, y quería estar en la mejor pinacoteca del mundo.
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Veelicus #13 Veelicus
#7 Pues porque lo que describe el cuadro es el bombardeo de Gernika... no estaria mal que la gente de Euskadi pudiese ir a verlo en su tierra aunque sea unos meses.
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LázaroCodesal #24 LázaroCodesal
#7 Picasso también dijo (creo) que volviese a España cuando hubiese democracia..o algo asi :troll:
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aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
En el 92 tenia esas grietas ya ? :roll:

El 'Guernica' pasa al Museo Reina Sofía a cambio de la ampliación del Prado
elpais.com/diario/1992/05/20/cultura/706312802_850215.html

Si ya las tenía, no parece que fuera un problema entonces.
SI no las tenía... ¿qué tipo de cuidados de mierda le están dando en el Reina Sofia ?
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uyquefrio #8 uyquefrio
¿No se suponía que deberíamos haber largado a los Borbones antes de que el cuadro volviera? :roll:
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#11 Mesopotámico
#8 No, simplemente " Democracia"
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ehizabai #16 ehizabai
#11 No, "Républica." Menudo invent te has cascado. #8
www.lemonde.fr/archives/article/1969/11/14/une-demarche-de-picasso-a-n
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#19 Mesopotámico
#16 Tremendo invent diosmio
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#12 Paucat
Todo ha de estar en Madrid. Es una de las causas de la España vaciada
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#23 BloodStar
No se puede mover. Es lo que hay.
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