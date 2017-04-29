País Vasco reclama el Guernica, pero el Reina Sofía se niega “rotundamente”: el cuadro tiene grietas y no puede moverse

El motivo es el 90 aniversario del bombardeo de Gernika y de la constitución del primer Gobierno Vasco. Para el Ejecutivo autonómico, el traslado tendría un valor simbólico excepcional: un acto de memoria, reconocimiento y reparación histórica. La respuesta del Reina Sofía fue clara y rápida. Esta no es la primera vez que Euskadi reclama el Guernica. El primer intento documentado fue en 1997, cuando el Gobierno de José Antonio Ardanza pidió la cesión temporal para la apertura del Guggenheim de Bilbao.
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elpais.com/cultura/2017/04/29/actualidad/1493451714_468886.html
El Guernica representa la barbarie sea cual fuere
No te jode.
Aquí no pone nada del Prado. Otro invent, parece. #19
A ver, que esto es mas viejo que el TBO, Picasso queria estar con los mas grandes, y quería estar en la mejor pinacoteca del mundo.
El 'Guernica' pasa al Museo Reina Sofía a cambio de la ampliación del Prado
elpais.com/diario/1992/05/20/cultura/706312802_850215.html
Si ya las tenía, no parece que fuera un problema entonces.
SI no las tenía... ¿qué tipo de cuidados de mierda le están dando en el Reina Sofia ?
www.lemonde.fr/archives/article/1969/11/14/une-demarche-de-picasso-a-n