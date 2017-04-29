País Vasco reclama el Guernica, pero el Reina Sofía se niega “rotundamente”: el cuadro tiene grietas y no puede moverse

El motivo es el 90 aniversario del bombardeo de Gernika y de la constitución del primer Gobierno Vasco. Para el Ejecutivo autonómico, el traslado tendría un valor simbólico excepcional: un acto de memoria, reconocimiento y reparación histórica. La respuesta del Reina Sofía fue clara y rápida. Esta no es la primera vez que Euskadi reclama el Guernica. El primer intento documentado fue en 1997, cuando el Gobierno de José Antonio Ardanza pidió la cesión temporal para la apertura del Guggenheim de Bilbao.