¿Un país de hijos de puta?

"Abandonemos la tibieza frente a quienes se adhieren a los discursos ultras. No nos dejemos amedrentar por la intensificación de la violencia política instigada por responsables y dirigentes de las derechas y secundada por sectores desinformados y fanatizados de la sociedad. La protesta legítima en democracia no tiene absolutamente nada que ver con generar y difundir consignas que lo que proponen es destruir al adversario y, de paso, acabar con la convivencia."
| etiquetas: derecha , ultraderecha , fascismo , violencia
es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_la_tolerancia