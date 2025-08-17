edición general
29 meneos
114 clics
El país ese del que usted me habla

El país ese del que usted me habla

Desplegaron dos pancartas gigantes en la previa de la Supercopa de Europa, pero ni dieron el nombre del pueblo que está siendo masacrado ni del país que está cometiendo dicha barbarie.

| etiquetas: israel , palestina , genocidio
24 5 0 K 318 actualidad
5 comentarios
24 5 0 K 318 actualidad
#1 rekus
Sí, es un artículo en Marca.com. Estoy tan sorprendido como vosotros/as.
1 K 31
emmett_brown #2 emmett_brown
Bien por Rubén Jiménez. La verdad puede encontrarse en los sitios más insospechados. Marca, quién lo iba a decir.
1 K 23
alpoza #4 alpoza
sutiles, muy sutiles.
0 K 10
#5 rekus
#4 Oye, que el otro día (he estado repasando la conversación) me equivoqué contigo. Disculpas :foreveralone: :pagafantas:
0 K 13
ElUltimoMono #3 ElUltimoMono
Acabo de votar positivo un envío de Marca
0 K 9

menéame