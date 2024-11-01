·
12
meneos
20
clics
El País abraza el discurso neoliberal de la brecha económica generacional entre jóvenes y pensionistas
El periódico de Prisa, junto con otros medios, difunde la narrativa de que los pensionistas cobran más que los jóvenes con empleo
|
etiquetas
:
pensiones
,
brecha generacional
,
el país
,
prisa
10
2
0
K
130
actualidad
9 comentarios
10
2
0
K
130
actualidad
#1
ipanies
La derecha ha tomado el control de El País otra vez para compensar la rojez de RTVE...
1
K
25
#5
detectordefalacias
Ves contra las pensiones y conseguirás ser más miserablemente pobre de viejo de lo que fuiste Durante tu periodo laboral.
Literalmente pegarse un tiro en el pie.
1
K
22
#7
Narmer
#5
No hay duda de que eso será así con los sueldos tan bajos que hay. El que cobra cerca del salario mínimo no puede aspirar a más que la pensión mínima.
0
K
8
#9
detectordefalacias
#7
La cosa es que a día de hoy la mínima ya no permite vivir en condiciones, en el futuro, si se compra el discurso, no permitirá existir de ninguna de las maneras.
0
K
12
#6
Enésimo_strike
Los datos son los datos y decir que los datos apuntan a esas conclusiones es no es “neoliberal”. Pero a según quien le dicen “es que los datos son la derechona neoliberal” y ya con eso pasa de analizar nada.
Y eso de “diario red lo desmiente”… la verdad es que no, los datos están ahí.
1
K
18
#2
Supercinexin
El País es neoliberal desde su fundación.
0
K
12
#4
sotillo
Verás que pronto lo solucionarán las derechas, para empezar bajarán las pensiones y prometerán que subirán los sueldos si trabajas el doble y se quita la indemnización por despido y se baja el paro
0
K
11
#8
Grandpiano
Debe ser la derecha neoliberal esa que vive en chalets, no coge el transporte público y lleva los niños a colegios privados.
En fin, los datos son los que son, no los que el cabalgador de contradicciones nos quiere vender.
0
K
7
#3
AntiTankie
La culpa siempre recae en los viejos, esa parece ser la narrativa.
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
