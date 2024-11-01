edición general
12 meneos
20 clics

El País abraza el discurso neoliberal de la brecha económica generacional entre jóvenes y pensionistas

El periódico de Prisa, junto con otros medios, difunde la narrativa de que los pensionistas cobran más que los jóvenes con empleo

| etiquetas: pensiones , brecha generacional , el país , prisa
10 2 0 K 130 actualidad
9 comentarios
10 2 0 K 130 actualidad
ipanies #1 ipanies
La derecha ha tomado el control de El País otra vez para compensar la rojez de RTVE... :troll:
1 K 25
#5 detectordefalacias
Ves contra las pensiones y conseguirás ser más miserablemente pobre de viejo de lo que fuiste Durante tu periodo laboral.

Literalmente pegarse un tiro en el pie.
1 K 22
Narmer #7 Narmer
#5 No hay duda de que eso será así con los sueldos tan bajos que hay. El que cobra cerca del salario mínimo no puede aspirar a más que la pensión mínima.
0 K 8
#9 detectordefalacias
#7 La cosa es que a día de hoy la mínima ya no permite vivir en condiciones, en el futuro, si se compra el discurso, no permitirá existir de ninguna de las maneras.
0 K 12
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
Los datos son los datos y decir que los datos apuntan a esas conclusiones es no es “neoliberal”. Pero a según quien le dicen “es que los datos son la derechona neoliberal” y ya con eso pasa de analizar nada.

Y eso de “diario red lo desmiente”… la verdad es que no, los datos están ahí.
1 K 18
Supercinexin #2 Supercinexin
El País es neoliberal desde su fundación.
0 K 12
sotillo #4 sotillo
Verás que pronto lo solucionarán las derechas, para empezar bajarán las pensiones y prometerán que subirán los sueldos si trabajas el doble y se quita la indemnización por despido y se baja el paro
0 K 11
#8 Grandpiano
Debe ser la derecha neoliberal esa que vive en chalets, no coge el transporte público y lleva los niños a colegios privados.
En fin, los datos son los que son, no los que el cabalgador de contradicciones nos quiere vender.
0 K 7
AntiTankie #3 AntiTankie
La culpa siempre recae en los viejos, esa parece ser la narrativa.
0 K 6

menéame