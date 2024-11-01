“Padres helicóptero: cómo la hipercrianza está generando jóvenes más ansiosos y frágiles”

Cada vez más psicólogos alertan sobre la “hipercrianza”: padres que buscan evitar cualquier frustración o error en sus hijos. Aunque nace del amor y la preocupación, este estilo educativo puede tener efectos contraproducentes: jóvenes inseguros, con baja tolerancia a la frustración y altos niveles de ansiedad. ¿Estamos protegiendo o limitando a las nuevas generaciones?
Firma de cada examen, incidencia en el móvil cada hora que el "niño" no ha ido a clase (hace un tiempo se murió un familiar fuera de la provincia, y estuvieron unas dos semanas sin ir a clase). Me encontré con 5 o 6 incidencias por niño durante ese tiempo, indicaciones de que al niño hay que revisarle los deberes... Niños que no pueden salir solos del colegio (yo lo hacía desde los 8 años, creo, y ahora con 12 tienen que ir a recogerlos) pero luego, es que no son independientes y la culpa la tenéis todos vosotros.
En muchos casos, la escuela y el sistema también alimentan esa sobreexigencia.
La idea del texto no es culpar, sino abrir el debate sobre cómo equilibrar cuidado y autonomía en un contexto que nos lo pone cada vez más difícil.
Tal como yo lo entiendo, no es abrir el debate, sino culpar de sobreprotección a los padres, en ningún momento se habla del colegio, instituto...