“Padres helicóptero: cómo la hipercrianza está generando jóvenes más ansiosos y frágiles”

Cada vez más psicólogos alertan sobre la “hipercrianza”: padres que buscan evitar cualquier frustración o error en sus hijos. Aunque nace del amor y la preocupación, este estilo educativo puede tener efectos contraproducentes: jóvenes inseguros, con baja tolerancia a la frustración y altos niveles de ansiedad. ¿Estamos protegiendo o limitando a las nuevas generaciones?

#1 ombresaco
Por un lado es cierto, pero también las circunstancias fuerzan y favorecen la existencia de padres helicóptero. Cuando un problema es tan habitual, hay algo de fondo. No puedes culpar a cada individuo.

Firma de cada examen, incidencia en el móvil cada hora que el "niño" no ha ido a clase (hace un tiempo se murió un familiar fuera de la provincia, y estuvieron unas dos semanas sin ir a clase). Me encontré con 5 o 6 incidencias por niño durante ese tiempo, indicaciones de que al niño hay que revisarle los deberes... Niños que no pueden salir solos del colegio (yo lo hacía desde los 8 años, creo, y ahora con 12 tienen que ir a recogerlos) pero luego, es que no son independientes y la culpa la tenéis todos vosotros.
#2 sergio.dag
#1 Totalmente de acuerdo contigo. Las condiciones sociales y educativas actuales empujan a muchos padres a ser más controladores casi sin darse cuenta.
En muchos casos, la escuela y el sistema también alimentan esa sobreexigencia.
La idea del texto no es culpar, sino abrir el debate sobre cómo equilibrar cuidado y autonomía en un contexto que nos lo pone cada vez más difícil.
#7 ombresaco
#2 pues todo lo que dice va las familias... habla de padres helicóptero, no de profesores que no le van a dar ni un paracetamol al niño, si al niño de 15 años le duele la barriga tiene que ir un padre a recogerlo porque "es menor y no puede salir"... porque practican el equivalente a la medicina defensiva pero en educación, habla de hijos incompetentes y ansiosos, no de alumno sincompetentes y ansiosos.



Tal como yo lo entiendo, no es abrir el debate, sino culpar de sobreprotección a los padres, en ningún momento se habla del colegio, instituto...
Aergon #5 Aergon
#4 Entre la falta de estabilidad, la menguante capacidad familiar para ejercer presión, la ecoansiedad y el alza de contaminantes causantes de trastornos endocrinos que provocan baja fertilidad lo extraño son los que siguen teniendo hijos.
Aergon #3 Aergon
Sobrecompensación para intentar recuperar y aprovechar el poco tiempo que queda de conciliación familiar. Esto no es mas que otro síntoma de los muchos problemas que tenemos por la precaridad salarial.
Aenedeerre #4 Aenedeerre
#3 y en parte eso hace que tengamos entre 0 y 1 niño. Y muchas parejas o familias decidan no tener niños. Luego la sobreproteccion también viene auspiciada por el auge de las redes sociales.
elmileniarismovaallegar #6 elmileniarismovaallegar
Mucho mejor antes cuando existían los "padres verdugo" dando palizas a sus hijos por cualquier chorrada... y éstos tirados toda la tarde en la calle hasta la hora de cenar...
