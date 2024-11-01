“Padres helicóptero: cómo la hipercrianza está generando jóvenes más ansiosos y frágiles”

Cada vez más psicólogos alertan sobre la “hipercrianza”: padres que buscan evitar cualquier frustración o error en sus hijos. Aunque nace del amor y la preocupación, este estilo educativo puede tener efectos contraproducentes: jóvenes inseguros, con baja tolerancia a la frustración y altos niveles de ansiedad. ¿Estamos protegiendo o limitando a las nuevas generaciones?