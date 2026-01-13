edición general
El padre Peixoto, el controvertido cura portugués que actúa de DJ cuando no está diciendo misa  

El portugués Guilherme Peixoto, de 52 años, es un apasionado tanto de Dios como de la música electrónica, dos vocaciones que este cura ha aprendido a combinar con suma destreza. Antes de su espectáculo del domingo en Beirut, con todas las entradas agotadas, Peixoto celebró una misa en la Universidad Católica del Líbano y pronunció una bendición al comienzo de su concierto de esa noche. Su espectáculo no sólo se enriquece con humo y luces estroboscópicas, sino también con elementos visuales religiosos, como una paloma blanca -símbolo del.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
"La religión y la música siempre han estado estrechamente ligadas. Incluso antes de Cristo, en el 'Antiguo Testamento', en el 'Libro de los Salmos', está escrito: 'Cantad al Señor con todos los instrumentos'. Ahora, la música electrónica es el instrumento más popular", explica el padre Guilherme, quien considera que hay mucho que aprender en estas fiestas.
Gotsel #2 Gotsel
Aquí el éxtasis sale gratis.
