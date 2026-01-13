El padre Peixoto, el controvertido cura portugués que actúa de DJ cuando no está diciendo misa  

El portugués Guilherme Peixoto, de 52 años, es un apasionado tanto de Dios como de la música electrónica, dos vocaciones que este cura ha aprendido a combinar con suma destreza. Antes de su espectáculo del domingo en Beirut, con todas las entradas agotadas, Peixoto celebró una misa en la Universidad Católica del Líbano y pronunció una bendición al comienzo de su concierto de esa noche. Su espectáculo no sólo se enriquece con humo y luces estroboscópicas, sino también con elementos visuales religiosos, como una paloma blanca -símbolo del.