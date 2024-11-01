El padre en Occidente: de Roma a Nazaret

El pater familias romano ejercía sobre sus hijos la patria potestas: una autoridad jurídica sin equivalente moderno. Según la Ley de las XII Tablas (450 a.C.), el padre tenía derecho de vida y muerte sobre sus descendientes, poder para venderlos como esclavos, y propiedad legal sobre todo lo que adquirieran mientras vivieran bajo su techo, aunque también tenía la obligación de alimentarlos y educarlos adecuadamente. El derecho canónico medieval absorbió ese modelo y lo cristianizó: el padre deja de ser dueño para convertirse en guardián.