El Padre Ángel abre una mezquita en la catedral construida a mano por Justo Gallego en Mejorada

"Este es el antiguo baptisterio, pero como Justo quería que su iglesia fuera un lugar para todo el mundo, ahora es un espacio multiconfesional", explica una de las tres personas ataviadas con chalecos azules de Mensajeros de la Paz que se acercan a visitantes como GRAN MADRID cuando estos pasan algo de tiempo observando las polémicas salas.

24 comentarios
powernergia
#7 Seguro.
2 K 40
jonolulu
#8 Me abruma su humor inteligente
2 K 40
powernergia
Les va a dar un ictus.
2 K 35
Sandilo
#3 Es una jugada muy inteligente por parte del Padre Angel. Habiendo una mezquita dentro toda la izquierda empezará a ir a la iglesia

:troll: :roll:
3 K 14
autonomator
#7 no es una iglesia, es un edificio con forma y elementos eclesiásticos. Pero no es una iglesia.

Ver #6
1 K 27
tromperri
#6 #10 yo solo vengo a recordar a los que cuestionáis si es iglesia o no lo que dijo Jesucristo sobre lo que es la iglesia:

Jesús usó la palabra griega "ekklesia"(ἐκκλησία), que significa "asamblea" o "comunidad llamada afuera". Se refiere a un grupo de personas que han sido llamadas por Dios para seguir a Cristo, creyendo en Él como Salvador y Señor. No es un edificio físico, sino una comunidad viva de fe.

Los templos solo son un invento de los curas para tener un lugar donde pasar el cepillo. Las sedes de la multinacional corrupta y cleptómana que se montaron usando las enseñanzas de Jesucristo.
3 K 44
soberao
#13 Además las puertas en las iglesias son una prueba práctica de la falta de fe en Dios de los que se congregan en esos edificios.
0 K 14
eltxoa
#13 ¿Jesús hablaba griego? Pensaba que hablaba arameo
1 K 22
Tito_Keith
#18 Los cuatro evangelios se escribieron originalmente en griego muchos años después de los hechos (¿?) que relatan
0 K 8
rodriarevalo
"Sin comentarios"

Pensaba que era de El Mundo Today.
3 K 28
lobotomico2
Lo que llama "catedral" es simplemente un edificio que ni esta consagrado ni tiene que ver con nada oficial.

Catedral: Iglesia principal en que el obispo, con su cabildo, tiene su sede o cátedra.

Bulo.
3 K 25
Tunguska08Chelyabinsk13
#4 ¿Como San Mamés?
2 K 40
soberao
#4 Bulo no es porque se le conoce así. Que no forme parte de los edificios de la iglesia católica no quiere decir que no sea un proyecto de Catedral.
Por supuesto que la Iglesia no se quiso hacer cargo de un edificio hecho sin planos ni arquitectos, sino el proyecto personal del dueño de los terrenos.
2 K 28
lobotomico2
#15 Se le puede conocer como sea, pero no es una catedral, como afirma el articulo en el titular. Busca dar a entender que se ha profanado una iglesia cuando solo es un edificio.

Es un sitio donde no se habia dado ni una misa, asi que tiene de catedral lo que yo.

El dueño se murio y lo dono a una persona, Padre Angel. Si lo dono a esa persona, sera porque le conocia y estaba de acuerdo con sus ideas. Yo que no le sigo, se que es un poco alternativo a las ideas de la iglesia oficial.

El articulo afirma que se ha traicionado la idea del dueño anterior, sin ninguna prueba. La unica prueba es que NO se lo dono a la iglesia que el articulista defiende.
0 K 7
soberao
#20 Se puede pensar ha traicionado la idea del autor al ceder un espacio del edificio a otras confesiones.
0 K 14
lobotomico2
#22 Te lo he puesto en el otro mensaje.

El autor dono el edificio al Padre Angel, un personaje con idea diferente de la iglesia. Con una ONG, llamada mensajeros de la paz, que colaboracon todas las religiones.

Sabemos lo que pensaba el autor al morir? O lo supones porque te lo dice un periodista? El anterior dueño era tonto y lo dono sin saber?
0 K 7
Beltza01
¿Y permitirán la entrada a mujeres? Porque la única que conozco nunca he visto una mujer cerca.
1 K 18
JuanCarVen
No son muy de ir adorando dioses y visitando templos en la izquierda, salvo por turismo. Pon en la iglesia un bar y la tendrás llena de regres con palillos :troll: :troll:
0 K 12
tromperri
Que se anden con cuidado que los ladrones estos de la iglesia católica inmatriculan edificio y terrenos a su nombre a la menor ocasión.
0 K 8
soberao
#11 No se lo inmatriculan porque se tendrían que hacer cargo de él y al no haber planos ni proyectos de arquitectos se lavan las manos. Para una capilla de un cortijo de señoritos para casar a las niñas y dar una misa antes de la cacería no tienen tantos problemas para consagrarlos y reconocerlos como edificios religiosos.
0 K 14
rafaeska
Mejorada del Campo se hace más chiquita cada vez que el paleto del periodista llama mejoradeños a los mejoreños
0 K 6
Ovidio
Entiendo que le excomulgarán, ¿no? O, como mínimo, le expulsarán, con razón, de la iglesia
0 K 5
DDJ
#2 Ni siquiera ha llegado a ser una iglesia consagrada, es bastante sabido que la iglesia católica apostólica y ladrona pasó de él por lo que fuera

es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Justo
"Aunque su constructor la denomina catedral, y así es conocida, en realidad no es un templo, al no estar consagrado ni ser reconocido como tal por la diócesis de Alcalá de Henares."
3 K 54
Ovidio
#6 No, si el problema no es que sea una iglesia o no, el problema es que un cura monte una mezquita
0 K 5

