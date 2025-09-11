El Padre Ángel abre una mezquita en la catedral construida a mano por Justo Gallego en Mejorada

"Este es el antiguo baptisterio, pero como Justo quería que su iglesia fuera un lugar para todo el mundo, ahora es un espacio multiconfesional", explica una de las tres personas ataviadas con chalecos azules de Mensajeros de la Paz que se acercan a visitantes como GRAN MADRID cuando estos pasan algo de tiempo observando las polémicas salas.
Jesús usó la palabra griega "ekklesia"(ἐκκλησία), que significa "asamblea" o "comunidad llamada afuera". Se refiere a un grupo de personas que han sido llamadas por Dios para seguir a Cristo, creyendo en Él como Salvador y Señor. No es un edificio físico, sino una comunidad viva de fe.
Los templos solo son un invento de los curas para tener un lugar donde pasar el cepillo. Las sedes de la multinacional corrupta y cleptómana que se montaron usando las enseñanzas de Jesucristo.
Catedral: Iglesia principal en que el obispo, con su cabildo, tiene su sede o cátedra.
Por supuesto que la Iglesia no se quiso hacer cargo de un edificio hecho sin planos ni arquitectos, sino el proyecto personal del dueño de los terrenos.
Es un sitio donde no se habia dado ni una misa, asi que tiene de catedral lo que yo.
El dueño se murio y lo dono a una persona, Padre Angel. Si lo dono a esa persona, sera porque le conocia y estaba de acuerdo con sus ideas. Yo que no le sigo, se que es un poco alternativo a las ideas de la iglesia oficial.
El articulo afirma que se ha traicionado la idea del dueño anterior, sin ninguna prueba. La unica prueba es que NO se lo dono a la iglesia que el articulista defiende.
El autor dono el edificio al Padre Angel, un personaje con idea diferente de la iglesia. Con una ONG, llamada mensajeros de la paz, que colaboracon todas las religiones.
Sabemos lo que pensaba el autor al morir? O lo supones porque te lo dice un periodista? El anterior dueño era tonto y lo dono sin saber?
es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Justo
"Aunque su constructor la denomina catedral, y así es conocida, en realidad no es un templo, al no estar consagrado ni ser reconocido como tal por la diócesis de Alcalá de Henares."