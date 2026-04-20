El padre de Amy Winehouse pierde la demanda contra sus amigas tras acusarlas de vender sus objetos por 800.000 euros

El nombre de Amy Winehouse, fallecida en 2011 a los 27 años, ha vuelto a copar titulares en los tribunales británicos. Esta vez, no por su música ni por su legado artístico, sino por una disputa legal entre su padre, Mitch Winehouse, y dos de las personas más cercanas a la artista. En concreto, su estilista, Naomi Parry, y su mejor amiga, Catriona Gourlay. El Tribunal Superior de Londres ha fallado en contra de Mitch, que reclamaba más de 730.000 libras esterlinas -más de 800.000 euros- al acusarlas de vender en secreto pertenencias de la cant