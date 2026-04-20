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El padre de Amy Winehouse pierde la demanda contra sus amigas tras acusarlas de vender sus objetos por 800.000 euros

El padre de Amy Winehouse pierde la demanda contra sus amigas tras acusarlas de vender sus objetos por 800.000 euros

El nombre de Amy Winehouse, fallecida en 2011 a los 27 años, ha vuelto a copar titulares en los tribunales británicos. Esta vez, no por su música ni por su legado artístico, sino por una disputa legal entre su padre, Mitch Winehouse, y dos de las personas más cercanas a la artista. En concreto, su estilista, Naomi Parry, y su mejor amiga, Catriona Gourlay. El Tribunal Superior de Londres ha fallado en contra de Mitch, que reclamaba más de 730.000 libras esterlinas -más de 800.000 euros- al acusarlas de vender en secreto pertenencias de la cant

| etiquetas: amy winehouse , demanda
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2 comentarios
2 0 0 K 23 cultura
placeres #1 placeres *
... No me importa las circunstancias si el padre perdió es una buena noticia... Ahora leyendo la noticia, yep un malnacido de tomo y lomo, hasta la jueza se cansó de el, maldito buitre.

(¿Se nota que me cae mal, es casi visceral? y eso de Amy Winehouse tampoco es que fuera completamente de mi gusto)
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devilinside #2 devilinside
Muy bien el becario. Donde dice que el tipo ofreció a la estilista 187.000 libras, debería decir que le ofreció un acuerdo por el que ella le pagaba las 187000 libras y retiraba la demanda. Debió hacer un pedazo de ñapa de demanda para llevarse la hostia que se ha llevado
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menéame