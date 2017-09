Padilla: "No vi la bandera, no soy un nostálgico de nada ni un provocador"

Padilla ha tenido que explicarse después de aparecer en las redes sociales arropado por una bandera preconstitucional en la plaza de toros de Villacarrillo, en Jaén. "Con la emoción de triunfar en esa tarde me la puse sin saber si era constitucional o no", ha dicho el matador de toros jerezano en un comunicado. "No vi ni miré a mi espalda, esa es la gran verdad", se ha excusado. "Esa es la gran verdad y pido que se me crea"