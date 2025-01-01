Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño

Como cada año, Ecologistas en Acción ha recorrido los 8.000 kilómetros de costa española para evaluar su estado ecológico y legal. En 2025, uno de los temas que más preocupa a esta confederación ecologista es el auge de playas ocupadas por hoteles, urbanizaciones o infraestructuras turísticas que impiden el libre acceso al público. A pesar de que en la Ley de Costas se garantiza el libre acceso al litoral, esta normativa se ignora por diversas empresas que instalan sus infraestructuras en zonas de baño.
Me parece muy loable el trabajo de Ecologistas en Acción, pero esto debería estar controlado por los responsables administrativos. Ayuntamientos y Comunidades Autónomas son los responsables de que pase algo tan absolutamente descarado y en la jeta de todos.
Multas de proporciones estratosféricas, y cobradas, a los responsables suelen hacer que la tontería se pase rápidamente.
La ley y la justicia están fallando bastante. y cuando ambos fallan las opciones se reducen bastante.