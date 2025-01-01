Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño

Como cada año, Ecologistas en Acción ha recorrido los 8.000 kilómetros de costa española para evaluar su estado ecológico y legal. En 2025, uno de los temas que más preocupa a esta confederación ecologista es el auge de playas ocupadas por hoteles, urbanizaciones o infraestructuras turísticas que impiden el libre acceso al público. A pesar de que en la Ley de Costas se garantiza el libre acceso al litoral, esta normativa se ignora por diversas empresas que instalan sus infraestructuras en zonas de baño.