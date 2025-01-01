edición general
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño

Como cada año, Ecologistas en Acción ha recorrido los 8.000 kilómetros de costa española para evaluar su estado ecológico y legal. En 2025, uno de los temas que más preocupa a esta confederación ecologista es el auge de playas ocupadas por hoteles, urbanizaciones o infraestructuras turísticas que impiden el libre acceso al público. A pesar de que en la Ley de Costas se garantiza el libre acceso al litoral, esta normativa se ignora por diversas empresas que instalan sus infraestructuras en zonas de baño.

lonnegan #2 lonnegan
Curritos de derechas, cuando queráis ir a tomar el sol, vais a ir pagando, gracias por nada.
CarlosGoP #19 CarlosGoP
#2 por qué politizas? Esto tiene que atajarse caso a caso y pedir a las administraciones que actúen
karakol #5 karakol
Parece que está de moda apropiarse de lo que es de todos, como el fascista de Estivella y la montaña.

Me parece muy loable el trabajo de Ecologistas en Acción, pero esto debería estar controlado por los responsables administrativos. Ayuntamientos y Comunidades Autónomas son los responsables de que pase algo tan absolutamente descarado y en la jeta de todos.

Multas de proporciones estratosféricas, y cobradas, a los responsables suelen hacer que la tontería se pase rápidamente.
Wachoski #17 Wachoski
#5 que lo haga una ONG,.... Es para multar como dices y vaciar las instituciones implicadas
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
No existen playas privadas. Existen usurpaciones del dominio público.
Kasterot #1 Kasterot *
Se privatizan aceras, plazas, playas y lo que haga falta para que el negocio siga funcionando
Kleshk #15 Kleshk
#1 La libertad que piden algunos, que potencian bares y cerveza en locales privados, a tener fuentes públicas de agua para poder beber y refrescarse con la calor
pip #4 pip
Derríbese.
#12 mrM4
#4 derríbese y ocupese la casa adyacente tanto tiempo como se ha ocupado la playa
#16 candonga1
PedoJeta continua con su piscina privada en suelo público en Mallorca impidiendo el paso?
Razorworks #3 Razorworks
Me parece bien. A ver si así los putos muertos de hambre espabilan. Aunque mucho me temo que no, pues en este país nos gustan que nos roben, porque el ladrón (pero siempre de derechas, eh) es referente de vividor y triunfador.
#13 solojavi
#6 Con una multa adecuada desalambrarían ellos solitos a velocidades increíbles.
#9 Radioyentes
Que la ley actúe
#10 muerola
#9 ese es el problema, que no actúa
#14 JanSolo
Playas que se privatizan ilegalmente, caminos vecinales con siglos de antigüedad que se cierran al público. Terrenos que se expropian para intereses privados porque un juez dice ver un interés público inexistente.

La ley y la justicia están fallando bastante. y cuando ambos fallan las opciones se reducen bastante.
#20 Jesucripto
Este es un trabajo para Desokupa. :troll:
Paltus #11 Paltus
Mantener el valor y belleza de nuestras playas es muy progre. Hay que pedir más hormigón, menos costa virgen, más turistas y más plazas hoteleras.:shit:
#7 juanac
Qué asco las tumbonas y las sombrillas de paja.
ioNKi #18 ioNKi
Como la ley no actúa, animo a todos a rociar estos sitios con un agente químico o fecal con nocturnidad y alevosía. Vale ya de seguir cauces legales que claramente están diseñados para ser un obstáculo para el ciudadano medio y han probado ser, en la mayoría de casos, parciales hacia la pudencia.
#21 Jatetu
Me lío a ostias.
