edición general
207 meneos
749 clics
Clausurada la web de la falsa agencia de viajes anunciada por Vito Quiles: "Este dominio ha sido incautado por el FBI"

Clausurada la web de la falsa agencia de viajes anunciada por Vito Quiles: "Este dominio ha sido incautado por el FBI"

La web de la falsa agencia de viajes anunciada por Vito Zoppellari Quiles ha sido clausurada. Desde el pasado fin de semana, al entrar en utopiaviajes.com aparece una imagen con un texto en inglés que indica que "Este dominio ha sido incautado por el FBI".

| etiquetas: vito quiles , fbi , web , utopíaviajes
107 100 1 K 450 actualidad
61 comentarios
107 100 1 K 450 actualidad
Comentarios destacados:                
elGude #31 elGude
#1 Hostia, te lo robo
3 K 31
Beltenebros #61 Beltenebros
#33
Qué bueno. Yo me guardo este meme.
0 K 20
ochoceros #60 ochoceros
#1 Ya verás cómo al final resulta que la imagen la han puesto ellos mismos para quedarse con el dinero.
0 K 12
Sergio_ftv #12 Sergio_ftv
Mafia "patriótica" relacionada: El ultra responsable de la agencia promocionada por Vito Quiles amenaza a Rubén Sánchez: “Sabemos dónde vive tu familia”

Aquí no vendrán los siervos de la gleba habituales a mostrar su indignación más indignante.
13 K 121
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#12 igual tenemos alguno de esos estafados, podríamos hacer un “Pregúntame” xD xD
4 K 52
Sergio_ftv #21 Sergio_ftv
#14 No creo que lo vayan a reconocer, son así de estupendos.
0 K 12
#30 ZiiZ
#12 Hamza Zaidi es facha?
0 K 7
Ainhoa_96 #48 Ainhoa_96
#12 He leído por un momento "Pedro Sánchez" y he pensado: joder, pues en la Moncloa, si lo sabe todo el mundo :shit: xD
0 K 13
angelitoMagno #18 angelitoMagno
Al final va a ser lo que yo decía, que esto no es solo una estafa, sino que hay algo de blanqueo de capitales ...
www.meneame.net/story/ultra-responsable-agencia-promocionada-vito-quil
10 K 102
celyo #55 celyo
#18 teniendo en cuenta su relación con Alvise y sus chanchullos, si enlazas una cosa con otra, puede salir algo muy entretenido para pasar el verano.

¿y estos eran lo más fresco de la derecha?
1 K 22
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Extradición, viaje pagado al Salvador :troll:
9 K 100
#59 cybermouse
#3 ¿cuanto hay que aportar?..¿si mandamos a Abascal con el hay descuento?
0 K 8
Moixa #13 Moixa *
Me ha parecido gracioso que se llame Zopellari. Otro patriota con apellido extranjero.
8 K 96
Expat_Guinea_Ecuatorial #26 Expat_Guinea_Ecuatorial
#13 No existen los apellidos extranjeros ya, te has quedado anclado en la España pre-inmigracion
1 K 23
devilinside #46 devilinside
#26 Herman, ¿eres tú?
0 K 12
elGude #49 elGude
#26 ¿Como que no existen los apellidos de extranjeros? Herman es un apellido español? o Gude?
0 K 11
Wachoski #54 Wachoski
#26 vamos, no jodas, zopellari, si, de Badajoz de toda la vida...
0 K 7
Supercinexin #34 Supercinexin
#13 Vito Zopellari, español de pura cepa.
0 K 18
reivaj01 #16 reivaj01
#9 Imagino que no es legal, pero un proveedor de servicios de internet no puede negarse de facto a acatar sus ordenes.
Nos guste o no, Internet esta controlado desde USA y que te corten el tráfico o entrar en una lista negra es perder el negocio.
Es similar al tema de derechos. Hay muchas entidades de gestión, leyes, jurisdicciones, etc. pero las retiradas que realmente funcionan son las que están basadas en la ley estadounidense de protección de los derechos de autor (la famosa DMCA que se suele ver en el pie de página de Google) aunque tu estés en Europa.
5 K 73
Aokromes #19 Aokromes
#9 #16 es muy comun la incautacion de paginas por parte del fbi, sobre todo en casos de pirateria informatica.
0 K 11
celyo #45 celyo
#16 entiendo que si el servidor donde esté alojado es en EEUU, apliquen la legislación de allí.

Si es algo de fuera de EEUU, imagino que sera vía petición al país de turno.
0 K 15
shake-it #4 shake-it
Vito, vete haciendo tatuajes de maras...
7 K 62
iñakiss #40 iñakiss
#4 joder, sería demasiado bonito para ser verdad…
0 K 12
ContinuumST #2 ContinuumST
¿El FBI? :-O
2 K 45
Aergon #6 Aergon
#2 Vendía falsos viajes a España, debe ser que ha picado el usano equivocado y en su cabreo ha acabado tocando hilos que se han llevado la web por delante. Ahora es la fiscalía española la que sigue la pista de telefónos y direcciones porque esos si son de aquí.
16 K 158
reivaj01 #8 reivaj01
#2 Funciona así.
A mí, una vez me jaquearon una web para hacer phishing de un banco de Sudáfrica y en unas 2/3 horas estaba igual.
Mi proveedor de Hosting me dijo que cualquier petición del FBI tiene total preferencia y primero cortan el servicio y después te avisan.
Una vez arreglada mi web, tuve que enviar un formulario al FBI, no a mi proveedor, para solicitar la reactivación del servicio que, de nuevo, fue comunicada directamente a mi proveedor.
8 K 95
ContinuumST #9 ContinuumST
#8 Pues no tenía ni idea de que el FBI podía intervenir en cualquier web del mundo mundial. Vaya.
2 K 43
crycom #20 crycom
#9 la www es un organismo usano.
0 K 9
#52 Pitt
#20 ¿A qué te refieres con que la www es un organismo usano?
0 K 9
#23 guuilesmiz
#9 si son .com se gestionan directamente en USA, quizá va por ahí la cosa. Me atrevería a decir que pueden hacer lo mismo con todos los dominios, incluso los .es, pues quien regula todos los dominios es la ICANN y está en Los Ángeles (USA)
3 K 41
Ainhoa_96 #44 Ainhoa_96
#23 Y podrían joder un dominio .cn de China????
0 K 13
#39 guillersk *
#9 pues si puede :-)

Los .com están bajo jurisdicción USA.

Un .es seria otra cosa
0 K 10
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#2 Es un delincuente internacional, según eso. :-D
2 K 39
#7 The_real_deal
A ver si el FBI incauta tambien a Vito
4 K 43
Aokromes #17 Aokromes
#7 peticion de extradicion en 3, 2, 1..... (na, solo lo haran contra el titular de la web)
1 K 27
devilinside #43 devilinside
#7 No creo que ahora tengan un déficit de subnormales por allí, no lo veo probable
0 K 12
d5tas #5 d5tas
Jajaja han debido estafar a quien no debían en los Yuesei
3 K 42
avalancha971 #32 avalancha971
Me gusta que hayan puesto el nombre completo con su primer apellido como se hace en España.

En España podemos llamar a alguien por su segundo apellido, pero cuando se menciona además su nombre, entonces se menciona también el primer apellido.

No diríamos "Jose Luis Zapatero" ni "Isabel Ayuso", tampoco deberíamos decir "Vito Quiles".
1 K 28
PaulDurden #24 PaulDurden
Y algún gilipollas amenazando a quien no es... En vez de ir a por el hediondo este.
2 K 27
Expat_Guinea_Ecuatorial #22 Expat_Guinea_Ecuatorial
Pedro Sanchez no sabia nada de lo que hacian sus colaboradores mas cercanos (escogidos por el) pero Vito Quiles tiene que saber que una agencia que le contrato era una estafa
3 K 19
#29 Jack29
#22 sin quitarte toda la razon, ¿a que jode saltarse la presuncion de inocencia?
Se trata de dar un poco de su propia medicina.
Pues eso, cuando le veamos, esperaremos a pillarle con guardia baja, un momento de esos que su cara refleja un mal día o estrés, o un bajón de la coca que se mete.
Y entonces le acosaremos con sonrisa de gilipollas, le cortaremos el paso cuando anda y le meteremos el micro en la cara haciéndole preguntas como "ahora que es complice de estafa, ¿considera que deberia ir dando lecciones a los demás? ¿cuanto capital ha estado blanqueando? ¿que prisión prefiere: soto o navalcarnero? ¿eso que tiene en la cara es semen de alvise?"
9 K 71
Wachoski #56 Wachoski
#29 ajajjajaa tremendo!
0 K 7
elGude #37 elGude
#22 Estoy seguro de que en que si fuera Pablo Iglesias tu argumento no sería ese.

Como dato, hay una noticia en meneame en el que el dueño de la agencia de viaje, amenazó de muerte al de Facua.
1 K 18
celyo #58 celyo
#22 pues dependerá de su implicación en la trama. Al final eso lo decide una investigación y un juez, si fuera neceario.

Pero si solo fuera lo de los colaboradores lo de la acusarle públocamente en falso, hasta tendría un pase.
Hay cárteles y pegatinas por Madrid con la cara de Sánchez y poniendo "corrupto". Le han llamado de todo en el parlamento, incluido que se aprovechó de prostibulos.

Eso si, hoy se pide respeto y mañana sacamos más mierda.

Lo raro que no digan que es una persecución política.
1 K 22
#42 oblitum
esta gente trabaja bajo una red criminal y son sicarios que usan los medios para propagar sus excrementos informativos o bulos. Quien apoye a estos sacos de heces son directamente cómplices de la descomposición de la democracia.
1 K 14
Asnaeb #10 Asnaeb
Menuda sorpresa, encima estafador, lo tiene todo el chaval.
1 K 12
Alegremensajero #27 Alegremensajero
#10 Vamos a ver, ¿si no comprueba las noticias que suelta, te crees que va a comprobar si el que le ha ofrecido pasta por que lo anuncie es una estafa o similar?
2 K 17
celyo #51 celyo
#27 eso ya le tocará demostrarlo ante un juez.

Si es alguien que puso solo "la cara" o estaba metido en el ajo.

Apuesto por lo que comentas.

¿Y este era alnque seguían muchos como azote de .... y blablabla?
0 K 15
#47 euacca *
Meneame saca anuncios con bulos sobre famosos, usando su cara sin su permiso para difamarles. Meneame es cómplice de propagar bulos por dinero. No es tan diferente de Vito Quiles.  media
0 K 11
reithor #15 reithor *
Podemos extraditable, un sacrificio asumible si se cuenta como 100000 euros de inversión en usa. O un millón.
0 K 11
Supercinexin #36 Supercinexin
#15 Ojalá lo extraditasen y acabara en la cárcel de Bukele.
0 K 18
Javi_Pina #25 Javi_Pina
Ningún periodista se anima a hacerle una entrevista a el propio estilo Quiles?
0 K 10
raistlinM #28 raistlinM
Vito, calienta que sales.... p'alante
0 K 10
obmultimedia #35 obmultimedia
Os imagináis que Quiles está implicado en la estafa y acaba en la cárcel?
0 K 10
#41 Peter086
Para Vito es posible que fuese un desarrollo lógico: mis seguidores se las tragan dobladas... ¿y si, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, me hago unos durillos?
0 K 7
#57 Tailgunner *
Edit
0 K 6
#50 ascascsackopasc *
No parece real.

Cuando el FBI incauta un dominio cambian las DNS a ns1.fbi.seized.gov y ns2.fbi.seized.gov. En este caso las DNS siguen siendo las de orangewebsite: buffy.ns.orangewebsite.com y siti.ns.orangewebsite.com.

Aparte de que cuando el FBI realmente incauta un dominio, el FBI hace un anuncio y una rueda de prensa.

Seguramente en este caso estén simulando la incautación para que se olviden de ellos y las víctimas no denuncien.
0 K 6
Joice #53 Joice
#50 Interesante observación.
0 K 6

menéame