Clausurada la web de la falsa agencia de viajes anunciada por Vito Quiles: "Este dominio ha sido incautado por el FBI"

La web de la falsa agencia de viajes anunciada por Vito Zoppellari Quiles ha sido clausurada. Desde el pasado fin de semana, al entrar en utopiaviajes.com aparece una imagen con un texto en inglés que indica que "Este dominio ha sido incautado por el FBI".
Qué bueno. Yo me guardo este meme.
Aquí no vendrán los siervos de la gleba habituales a mostrar su indignación más indignante.
www.meneame.net/story/ultra-responsable-agencia-promocionada-vito-quil
¿y estos eran lo más fresco de la derecha?
Extradición, viaje pagado al Salvador
Nos guste o no, Internet esta controlado desde USA y que te corten el tráfico o entrar en una lista negra es perder el negocio.
Es similar al tema de derechos. Hay muchas entidades de gestión, leyes, jurisdicciones, etc. pero las retiradas que realmente funcionan son las que están basadas en la ley estadounidense de protección de los derechos de autor (la famosa DMCA que se suele ver en el pie de página de Google) aunque tu estés en Europa.
Si es algo de fuera de EEUU, imagino que sera vía petición al país de turno.
A mí, una vez me jaquearon una web para hacer phishing de un banco de Sudáfrica y en unas 2/3 horas estaba igual.
Mi proveedor de Hosting me dijo que cualquier petición del FBI tiene total preferencia y primero cortan el servicio y después te avisan.
Una vez arreglada mi web, tuve que enviar un formulario al FBI, no a mi proveedor, para solicitar la reactivación del servicio que, de nuevo, fue comunicada directamente a mi proveedor.
Los .com están bajo jurisdicción USA.
Un .es seria otra cosa
En España podemos llamar a alguien por su segundo apellido, pero cuando se menciona además su nombre, entonces se menciona también el primer apellido.
No diríamos "Jose Luis Zapatero" ni "Isabel Ayuso", tampoco deberíamos decir "Vito Quiles".
Se trata de dar un poco de su propia medicina.
Pues eso, cuando le veamos, esperaremos a pillarle con guardia baja, un momento de esos que su cara refleja un mal día o estrés, o un bajón de la coca que se mete.
Y entonces le acosaremos con sonrisa de gilipollas, le cortaremos el paso cuando anda y le meteremos el micro en la cara haciéndole preguntas como "ahora que es complice de estafa, ¿considera que deberia ir dando lecciones a los demás? ¿cuanto capital ha estado blanqueando? ¿que prisión prefiere: soto o navalcarnero? ¿eso que tiene en la cara es semen de alvise?"
Como dato, hay una noticia en meneame en el que el dueño de la agencia de viaje, amenazó de muerte al de Facua.
Pero si solo fuera lo de los colaboradores lo de la acusarle públocamente en falso, hasta tendría un pase.
Hay cárteles y pegatinas por Madrid con la cara de Sánchez y poniendo "corrupto". Le han llamado de todo en el parlamento, incluido que se aprovechó de prostibulos.
Eso si, hoy se pide respeto y mañana sacamos más mierda.
Lo raro que no digan que es una persecución política.
Si es alguien que puso solo "la cara" o estaba metido en el ajo.
Apuesto por lo que comentas.
¿Y este era alnque seguían muchos como azote de .... y blablabla?
Cuando el FBI incauta un dominio cambian las DNS a ns1.fbi.seized.gov y ns2.fbi.seized.gov. En este caso las DNS siguen siendo las de orangewebsite: buffy.ns.orangewebsite.com y siti.ns.orangewebsite.com.
Aparte de que cuando el FBI realmente incauta un dominio, el FBI hace un anuncio y una rueda de prensa.
Seguramente en este caso estén simulando la incautación para que se olviden de ellos y las víctimas no denuncien.