Paco Roca: Batman en Benidorm y tirar tus cenizas en la Ruta del Bakalao

El dibujante Paco Roca llega al búnker del fin del mundo para enfrentarse al test definitivo de “Esto no es un simulacro”, el programa presentado por Carlos Prieto. Entre risas y recuerdos, Paco confiesa que: ???? Haría un musical sobre los padres de la Constitución al estilo Jesucristo Superstar. ???? Fue diseñador en la Ruta del Bakalao y vio cómo tiraban las cenizas de un fiestero en una discoteca. ✏️ Ignoró al creador de Los Simpsons. ???? Y convenció a DC para dejar a Batman de vacaciones en Benidorm.

