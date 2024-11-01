edición general
PACMA lleva a los tribunales el plan de control del lobo en Asturias por considerarlo ilegal y contrario al derecho europeo

El Partido Animalista denuncia que el programa autoriza la muerte de lobos pese a que la especie se encuentra en estado de conservación desfavorable. Alertan de informes presuntamente inexactos y de la ausencia de medidas reales de coexistencia con la ganadería.

#1 Astur_
El PSOE en madrid, no mataremos lobos
El PSOE en asturias, da permiso para matar unos 70 lobos y prohíbe: publicar nada, hacer fotos, ni decir nada
Cuando con capturarlos y trasladarlos sería suficiente
#2 BobbyTables
#1 el PSOE, ese partido que promulga una ley contra el maltrato animal pero deja fuera los toros y los perros de caza.
No le puedes pedir peras al olmo
