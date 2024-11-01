Packs y Compilaciones: El Lingote (1987)

Tras numerosas reviews de juegos consideré dirigir mis esfuerzos a algún “especial”, en este caso dedicado a los packs o compilaciones. De vuelta a aquellos años, para todos nosotros hacernos con un pack podría ser un hecho algo más insólito o especial que pagar por un solo juego. Y es que por un precio mayor, pero también competitivo, podías hacerte con un buen puñado de títulos y disfrutarlos todos a la vez (...) Hablar de El Lingote es hablar de Erbe, la famosa distribuidora que se hizo con buena parte del pastel en los 80 en lo que a juegos