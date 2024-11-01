edición general
Packs y Compilaciones: El Lingote (1987)

Tras numerosas reviews de juegos consideré dirigir mis esfuerzos a algún “especial”, en este caso dedicado a los packs o compilaciones. De vuelta a aquellos años, para todos nosotros hacernos con un pack podría ser un hecho algo más insólito o especial que pagar por un solo juego. Y es que por un precio mayor, pero también competitivo, podías hacerte con un buen puñado de títulos y disfrutarlos todos a la vez (...) Hablar de El Lingote es hablar de Erbe, la famosa distribuidora que se hizo con buena parte del pastel en los 80 en lo que a juegos

Deckardio #1 Deckardio
El infiltrator fue mi primer videojuego para Amstrad. No logré aterrizar el helicóptero por primera vez hasta aproximadamente 30 años después.
Brill #2 Brill
Este en concreto no lo tuve, pero los packs de ERBE me solucionaban el mono por un semestre por lo menos: A Toda Máquina, ERBE '88, DE Cine, Ruedas de fuego...
