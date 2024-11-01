Al Pacino cumple 86 años

Con tres años de edad, su madre comenzó a llevarlo al cine. Un par de años más tarde, ya solía interpretar en reuniones familiares. Alfredo James Pacino nació el 25 de abril de 1940 en el barrio de East Harlem, del distrito de Manhattan. Hijo de Rose Gerardi, originaria de Corleone, Sicilia, y de Salvatore Alfredo Pacino, natural de San Fratello. Tras el divorcio de sus padres, cuando contaba con dos años de edad, se mudó con su madre a vivir al apartamento de sus abuelos en el South Bronx.