Pacientes hacinados para la quimio en el Clínico de Málaga, mientras el nuevo Hospital de Día sigue cerrado

La nueva área del Clínico para poner las quimioterapias –uno de los proyectos más importantes desde que el hospital se abrió hace casi cuatro décadas y en el que la Consejería de Salud ha invertido 4 millones de euros– está acabada y sin uso desde enero pasado. El delegado de Salud, Carlos Bautista, dijo a finales de mayo pasado que su apertura era cuestión de “pocos días”. Pero han pasado casi tres meses y sigue sin fecha para su puesta en marcha. El Hospital de Día Oncohematológico está bloqueado porque le falta el mobiliario.