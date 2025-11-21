Un paciente de ELA, tras estar años comunicándose con una tablet: "Es emocionante volver a escuchar mis pensamientos con mi voz"

La Universidad Politécnica de Valencia presenta en Alcoy un sistema pionero que devuelve la voz a un enfermo de ELA gracias a la inteligencia artificial y 20 minutos de audios de WhatsApp de su propia voz. La escena que se vivirá este viernes en el campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) será excepcional. Fran Vivó, vecino de Benaguasil, 36 años, exbombero forestal y afectado por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), volverá a escuchar su propia voz.