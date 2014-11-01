·
35
meneos
37
clics
Pablo Simón señala la "paradoja" tras los incendios: "Vamos a ver antes a ministros compareciendo en el Senado que a los responsables directos, que son los presidentes autonómicos"
"Hay una estrategia deliberada de colocar la bola de la responsabilidad en el Gobierno de España", analiza en este vídeo el politólogo Pablo Simón, sobre el PP.
|
etiquetas
:
incendios
,
comisión del senado
,
ministros
,
ccaaa
30
5
1
K
327
politica
14 comentarios
30
5
1
K
327
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Sandman
Debería haber algún resquicio legal por el cual si un presidente autonómico declara públicamente que el responsable de unas competencias autonómicas es el gobierno central, dichas competencias (y su partida presupuestaria) volviesen al Estado.
7
K
114
#4
laruladelnorte
#1
Si hombre,con lo que le gusta a esta gente mangonear van a dejar de chupar de ese caramelito.
1
K
25
#8
GEP_Gun
#1
para eso esta el 155 pero en el momento que el gobierno lo ejecute, la oposicion se tiraria como hiena rabiosa a por la cabeza del presidente, peor que con lo de rajoy y cataluña en el 2016/17
0
K
8
#12
diablos_maiq
#8
en el momento que
el gobierno lo ejecute
el senado lo vote
0
K
10
#9
ombresaco
#1
Como la declaración de Cáceres como ciudad
norbacaesarina.blogspot.com/2014/11/la-anecdota-de-como-la-villa-de-ca
Terminado el banquete, el rey Alfonso XII alzó su copa para hacer el brindis final y exclamó:
“Brindo por la ciudad de Cáceres…”
Al oír estas palabras el alcalde Lesmes Valhondo se sorprendió, pero como experimentado político y hábil en estas lindes, al terminar el rey su brindis, y antes que el eco de aquellas palabras se perdiera, se levantó raudo a
…
» ver todo el comentario
2
K
35
#6
Derko_89
Como la paradoja de la DANA, antes condenarán por cualquier chorrada procesal a la juez de instrucción que a los responsables de la tragedia.
2
K
34
#7
OCLuis
*
Señoras y señores, niños y niñas, chicos y grandes, pasen y vean el gran espectáculo en el que el PP ha convertido la política española.
Titulares, titulares, titulares Vs. hechos, dejadez, desidia, inoperancia, etc...
1
K
28
#2
beltraneja
Pues con toda la cobertura mediática del momento, que anuncien leyes estatales para el control de montes, a ver si hay algún presidente de parcela que se quiera poner en contra públicamente, que además sería como reconocer que la responsabilidad es autonómica.
1
K
21
#3
ehizabai
#2
Y de nuevo se convertirá esto en "la culpa de los vascos y catalanes que no quieren colaborar y no aceptan una ley estatal".
El puto café para todos, y la LOAPA.
1
K
24
#5
beltraneja
#3
Es urgente cambiar cosas, y se debería empezar por las sencillas porque es más rápido hacerlo. Si nos metemos ahora con las autonomías da tiempo a que pasen otros 15 veranos de incendios.
0
K
7
#10
ehizabai
*
#5
Si es por sencillez, existe algo llamado 155. Pero, no se va a aplicar, ni de coña.
Si se plantea una ley que invada competencias autonómicas, el debate se va a situar en "putos vascos y catalanes siempre poniendo pegas".
Y así, de nuevo los malos de la peli los de siempre, mientras los ineptos que han creado esta catástrofe saldrán reforzados.
Y todo, por el puto café para todos.
0
K
9
#13
beltraneja
#10
Pues que los vascos y catalanes se posicionen, a ver. Lo que pasa que este verano no les ha tocado a ellos, van a decir que lo están haciendo bien, y mirando los registros de los últimos años tendrán razón. Pero bueno, que se posicionen a ver, que en el monte no hay fronteras.
0
K
7
#11
diablos_maiq
¿Pablo Simón no era músico?
0
K
10
#14
CharlesBrowson
Pues sigo creyendo que esto es consecuencia de lo que se veia hace semanas pasada y que ahora no se habla, de la estulticia y las falsificaciones de titulos y curriculums, estamos plagado de zotes en la administracion y pasa lo que pasa, que no saben ni donde tienen el culo aunque se sienten encima de el
0
K
9
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
