Pablo Iglesias resucita en Extremadura y mata por completo a Yolanda Díaz: sin ella Podemos e IU mejoran

Extremadura se suma a la lista de territorios donde Sumar es irrelevante o directamente inexistente. La mejora de resultados sin ella refuerza la tesis de que el liderazgo de Yolanda Díaz no suma, sino que resta, y que su marca se ha convertido en un lastre electoral para el espacio a la izquierda del PSOE. Podemos ve cómo su estrategia de ruptura con Díaz empieza a dar frutos mientras el proyecto de la vicepresidenta entra en fase terminal. Extremadura ha puesto otro clavo en el ataúd político de la ministra de Trabajo...