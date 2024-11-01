edición general
Pablo Iglesias resucita en Extremadura y mata por completo a Yolanda Díaz: sin ella Podemos e IU mejoran

Extremadura se suma a la lista de territorios donde Sumar es irrelevante o directamente inexistente. La mejora de resultados sin ella refuerza la tesis de que el liderazgo de Yolanda Díaz no suma, sino que resta, y que su marca se ha convertido en un lastre electoral para el espacio a la izquierda del PSOE. Podemos ve cómo su estrategia de ruptura con Díaz empieza a dar frutos mientras el proyecto de la vicepresidenta entra en fase terminal. Extremadura ha puesto otro clavo en el ataúd político de la ministra de Trabajo...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... y la noche del domingo en Galapagar el matrimonio Pablo Iglesias e Irene Montero brindó con champán. En Aragón, por cierto, puede repetirse el mismo escenario de exclusión total de Yolanda Díaz. El coordinador de IU, Antonio Maíllo, ha defendido la conformación de otra candidatura unitaria al estilo de Unidas por Extremadura y ha advertido a Sumar que “las alianzas se tienen que construir con las organizaciones que realmente existen en el territorio”, es decir, con los de Pablo Iglesias que sí tienen presencia en Aragón frente a la marca de la vicepresidenta segunda, inexistente en la región. Otro golpe más.
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero
EsDiario = negativo

:-> :-> :->
Doisneau #4 Doisneau *
La foto del articulo, para nada parcial, deja claro el nivel de periodismo cacaculopedopis de ese periodico. La chorrada esta infantil de poner a los rivales ideologicos fotos en las que salen mal es bastante patetica...


En otro orden de cosas, enhorabuena a podemos, parece que su ansiado objetivo de gobernar las cenizas de la izquierda va viento en popa.  media
obmultimedia #3 obmultimedia
Que para las siguientes elecciones nacionales Sumar desaparecerá ni cotiza.
PijoProgre #5 PijoProgre *
El Chepas no ha hecho nada, en todo caso ha sido Irene de Miguel. Y sacar la mitad de votos que VOX y quedarse el ultimo co representación es todo un exitazo y "resurrección"
