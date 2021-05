Pablo Iglesias (Opinión)

No todo el mundo asocia su felicidad con cargos, coches y escoltas a cargo del contribuyente. Siempre he intuido que Pablo Iglesias era de los que no desean prolongar demasiado su carrera de político profesional, y así es. Su dimisión le honra. Resulta muy difícil, si no imposible, charlar serena y razonablemente sobre Pablo Iglesias con una gran mayoría de los españoles. Si son de derecha o ultraderecha, la mala bilis les nubla enseguida el entendimiento: lo odian visceralmente, lo querrían ver fuera no solo de la política sino de España