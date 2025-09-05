Pablo Iglesias: "En España la mayor parte de los jueces son marxista-leninistas, feministas y forofos del Rayo Vallecano"

España vive en un clima político complicado. La tensión es constante y los problemas se acrecientan. Las palabras de Pedro Sánchez sobre los jueces y fiscales, en su entrevista con Pepa Bueno en RTVE, han copado toda la actualidad informativa en las últimas horas y más tras la inminente apertura del año judicial.
| etiquetas: jueces marxista- leninistas , feministas , y del rayo vallecano
meneame.net/story/tuberia-explota-llena-mierda-taberna-pablo-iglesias
En menéame desde septiembre de 2025
Será el clon numero 329424