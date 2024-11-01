Pa-pa-ge-na(dueto) La Flauta mágica Mozart

En 1793 la madre de Goethe escribía en su diario: "Nada nuevo a destacar como no sea que han representado La Flauta Mágica dieciocho veces y que cada noche la sala estaba de bote en bote. No creo que haya nadie que se atreva a confesar que no la ha visto. Todos los obreros, los jardineros, y hasta la gente de Sachsenhausen, forman cola. Nunca se había visto nada parecido. El teatro abre todos los días a las cuatro, y a pesar de ello hay centenares de personas que se quedan sin sitio. ¡Han ganado mucho dinero.