Pa-pa-ge-na(dueto) La Flauta mágica Mozart

En 1793 la madre de Goethe escribía en su diario: "Nada nuevo a destacar como no sea que han representado La Flauta Mágica dieciocho veces y que cada noche la sala estaba de bote en bote. No creo que haya nadie que se atreva a confesar que no la ha visto. Todos los obreros, los jardineros, y hasta la gente de Sachsenhausen, forman cola. Nunca se había visto nada parecido. El teatro abre todos los días a las cuatro, y a pesar de ello hay centenares de personas que se quedan sin sitio. ¡Han ganado mucho dinero.

bronco1890 #1 bronco1890 *
Meneo y subo la apuesta con Patricia Petiboun y el aria de la reina de la noche de la misma obra.
youtu.be/CodvdRTX8zo?si=APfPl7DQ2QnybwIS
oLiMoN63 #3 oLiMoN63
#1 Pues, ya puestos, añado el aria de de la reina de la noche, pero la del primer acto (O Zittre Nicht, Mein Lieber Sohn), que es mucho menos conocida, pero que es también una pasada.
Cantada por Natalie Dessay.
www.youtube.com/watch?v=WGdFavkAzds
bronco1890 #4 bronco1890
#3 Es fascinante que un personaje que sólo aparece unos pocos minutos en dos ocasiones a lo largo de una ópera de más de dos horas y media tenga una intensidad dramática que la hace brillar en toda la obra.
No es casual: la cuñada de Mozart, que era la mejor soprano de Viena de entonces, le venía pidiendo insistentemente que compusiese algo para ella que demostrase su talento. Mozart estaba enfrascado en La flauta mágica pero sabía que para la fecha del estreno ella iba a estar embarazadisima y…   » ver todo el comentario
Milmariposas #2 Milmariposas
Absolutamente delicioso! Gracias {0x1f60d}
