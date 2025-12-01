El óxido nitroso (gas de la risa) podría ofrecer un alivio rápido de la depresión grave

Los investigadores preparan el primer ensayo del Servicio Nacional de Salud británico para probar el uso seguro y eficaz del óxido nitroso como tratamiento. El óxido nitroso, más conocido como gas de la risa, podría ofrecer un alivio rápido y de corta duración a personas con depresión grave o resistente a los tratamientos, según un amplio análisis liderado por la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido. La revisión reúne los datos clínicos más sólidos disponibles hasta ahora sobre cómo el óxido nitroso de uso médico (N₂O) afecta a adultos
| etiquetas: óxido nitroso , depresión grave , alivio , tratamiento