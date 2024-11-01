·
9381
clics
El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"
7571
clics
Desmintiendo el bulo del reparto de comida con IA que engañó a Reddit y a Meneame
3673
clics
Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS
5940
clics
BBC prohíbe a sus periodistas usar el término "secuestrado" para describir la captura de Maduro
3341
clics
Si eres de derechas y te gusta Trump
más votadas
705
Juez en caso de corrupción de Netanyahu muere 'después de que un vehículo se saliera de la carretera y se estrellara contra su motocicleta'
298
Pedro Sánchez pide elecciones en Venezuela y tacha de ilegítima la maniobra militar de los EEUU en Venezuela
368
Matt Gaetz, ex candidato de Trump a fiscal general, mantuvo relaciones sexuales con una menor mientras era miembro del Congreso (Eng)
665
Trump se jacta de obligar a líderes de otros países a aumentar el precio de los medicamentos en un pacto secreto a espaldas a la población
343
Feijóo recrimina que Sánchez no acudiera al desfile de la Pascua Militar... por estar en una cumbre internacional: "La derecha más provinciana de Europa"
16
meneos
20
clics
Owen Jones revela la censura de la BBC sobre el secuestro de Maduro
Owen Jones revela la censura de la BBC sobre el secuestro de Maduro en el programa de El Tablero dirigido por la periodista Laura Arroyo
owen
jones
revela
censura
bbc
sobre
secuestro
maduro
14
2
0
K
122
actualidad
sin comentarios
14
2
0
K
122
actualidad
