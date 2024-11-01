Oviedo. Una aldea de hace 3800 años en la falda del Naranco

En Monte Alto, en el Parque de Purificación Tomás (Oviedo), se ha hecho una intervención arqueológica sobre un lugar identificado en 1964 por Jose Manuel González quien lo catalogó como uno de los castros más próximos al casco urbano antiguo de la capital del Principado. Las fechas obtenidas por las dataciones nos hablan de un poblamiento muy poco documentado en Asturias. El cerro de Monte Alto estuvo poblado a comienzos de la Edad del Bronce, en el segundo milenio a.C.