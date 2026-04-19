otro tiroteo en eeuu, asesinados 8 niños

Un hombre armado ha matado este domingo a ocho niños en un tiroteo que constituye violencia dentro del hogar en el Estado de Luisiana (EE UU), según las fuerzas de seguridad. El jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, ha informado de que los disparos se produjeron en varios hogares durante la madrugada del domingo
| etiquetas: tiroteo , en , eeuu
A ver, es una puta sociedad de psicópatas, es el único país del mundo que si le preguntas a un americano al azar, considerará que todos sus vecinos son unos hijos de puta, y encima tendrá razón.