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otro tiroteo en eeuu, asesinados 8 niños

otro tiroteo en eeuu, asesinados 8 niños

Un hombre armado ha matado este domingo a ocho niños en un tiroteo que constituye violencia dentro del hogar en el Estado de Luisiana (EE UU), según las fuerzas de seguridad. El jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, ha informado de que los disparos se produjeron en varios hogares durante la madrugada del domingo

| etiquetas: tiroteo , en , eeuu
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7 comentarios
21 4 2 K 136 actualidad
#1 fuemsa2004
eeuu y su problema con las armas, y no se dan cuenta
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arturios #2 arturios
#1 Son sus costumbres y hay que respetarlas, si los niños hubieran tenido armas se hubieran podido defender, etc...

A ver, es una puta sociedad de psicópatas, es el único país del mundo que si le preguntas a un americano al azar, considerará que todos sus vecinos son unos hijos de puta, y encima tendrá razón.
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Bapho #3 Bapho
Si que se dan cuenta pero muchos eligen ignorar la muerte de niños. Les gustan mas las armas y pegar tiros los fines de semana con los amigos. Total no son sus hijos...hasta que lo son, claro.
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#4 HangTheRich *
Pequeño precio a pagar por la libertad.
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MyNameIsEarl #7 MyNameIsEarl
Mientras sean tus hijos , a mí, déjame mis armas.
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menéame