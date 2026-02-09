Otro centenario para el año 2026: el viaje del “Plus Ultra” (1926-2026)

Esta semana se cumplen cien años de una gesta científica singular: la del vuelo transatlántico del hidroavión “Plus Ultra”, que culminaba el 10 de febrero de 1926 en el momento en el que cuatro expedicionarios españoles llegaban a Buenos Aires culminando así un vuelo de unas sesenta horas sobre el Atlántico -he ahí la hazaña- que unía por primera vez España con Argentina por vía aérea.