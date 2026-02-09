edición general
8 meneos
23 clics
Otro centenario para el año 2026: el viaje del “Plus Ultra” (1926-2026)

Otro centenario para el año 2026: el viaje del “Plus Ultra” (1926-2026)

Esta semana se cumplen cien años de una gesta científica singular: la del vuelo transatlántico del hidroavión “Plus Ultra”, que culminaba el 10 de febrero de 1926 en el momento en el que cuatro expedicionarios españoles llegaban a Buenos Aires culminando así un vuelo de unas sesenta horas sobre el Atlántico -he ahí la hazaña- que unía por primera vez España con Argentina por vía aérea.

| etiquetas: plus ultra , centenario , hidroavión , españa , argentina
8 0 0 K 57 cultura
4 comentarios
8 0 0 K 57 cultura
skaworld #1 skaworld *
Menos conocida pero no menos engorilante (y tambien de centenario) es la macarrada de la Escuadrilla Elcano q se hizo en la misma epoca un Madrid-Manila

legadohispanico.es/universos/escuadrilla-elcano/
www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3525398/5-abril-dia-como-hoy-
0 K 13
Rogue #2 Rogue
Otra vía de indagación para Peinado, Plus Ultra.
0 K 12
josde #3 josde
#2 Ahí no investigara, hay un Franco por medio. :troll:
0 K 18
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
(...) los famosos “Roaring Twenties”, esos años traducidos -bastante mal- al español como “los locos años veinte”.
Error: "los locos años veinte" reciben ese nombre en español por un calco del nombre que recibieron en Francia: les années folle, no por una mala traducción de Roaring Twenties. En Alemania fueron "los dorados años veinte" o "los felices años veinte", este último nombre también habitual en español, incluso más.
0 K 10

menéame