Las otras veces que Ayuso arremetió contra los familiares de los muertos en las residencias

Las otras veces que Ayuso arremetió contra los familiares de los muertos en las residencias

La presidenta de la Comunidad de Madrid definía este miércoles como “plataforma de frustrados de la izquierda” a las organizaciones que exigen responsabilidades políticas al Gobierno madrileño por las 7291 personas fallecidas en las residencias durante la pandemia .Pero no es la primera vez que Ayuso arremete contra ellas. De hecho empieza a parecer una estrategia comunicativa que se repite cada vez que hay una novedad entorno al caso.

2 comentarios
Rogue #1 Rogue
Arremetió? Yo diría, por sus astas, que embistió.
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Que asco de tía
