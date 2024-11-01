¡Otra vez el ‘Kaiser’! El increíble registro de expulsiones de Zambrano: 4 rojas en los últimos 6 partidos CONMEBOL

El ambiente en el estadio parecía inmejorable, con un Alianza Lima decidido a dar pelea en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 frente a Universidad de Chile. La tensión estaba, cada jugada se sentía al límite y los blanquiazules buscaban golpear primero en una llave complicada. Sin embargo, lo que debía ser una noche de ilusión terminó otra vez con un episodio repetido en la carrera de Carlos Zambrano: una tarjeta roja que lo dejó fuera del campo y que abrió una serie de comentarios sobre su desempeño en partidos internacionales.