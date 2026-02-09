edición general
La otra Super Bowl: así fue el Halftime de los votantes de Trump

Bad Bunny ha logrado tener el show de la Super Bowl más visto de la historia, con 135 millones de espectadores en directo, y se ha erigido como un momento cultural que recordaremos durante años. El ‘All American Halftime Show’ de Turning Point USA, organización fundada por Charlie Kirk en 2015, ocurrió al mismo tiempo. Era la alternativa MAGA al espectáculo «woke» de Bad Bunny. ¿Fue un éxito? Por supuesto que no.

Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
Unos "woke" y otros extremistas del odio.

(nota: woke es el nombre peyorativo que los extremistas del odio usan para denominar a los que luchan por el progreso de la sociedad, si por ellos fuera aún existiría la esclavitud de las razas que ellos consideran inferiores, las mujeres no podrían votar ni trabajar, los homosexuales tendrían que recibir terapias de reconverción en campos de concentración, etc, etc).
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
que les den, a esas horas aqui estabamos durmiendo, menos country y mas copla.
