La otra Super Bowl: así fue el Halftime de los votantes de Trump

Bad Bunny ha logrado tener el show de la Super Bowl más visto de la historia, con 135 millones de espectadores en directo, y se ha erigido como un momento cultural que recordaremos durante años. El ‘All American Halftime Show’ de Turning Point USA, organización fundada por Charlie Kirk en 2015, ocurrió al mismo tiempo. Era la alternativa MAGA al espectáculo «woke» de Bad Bunny. ¿Fue un éxito? Por supuesto que no.