Otra guerra en el ibérico: Jabugo se enfrenta en los tribunales con Joselito por la marca 'Jabu'

Nueva batalla en el sector del jamón ibérico. En plena guerra por la rebaja de la calidad de los jamones de Guijuelo, pendiente aún de los recursos presentados por el resto de las denominaciones de origen, Jabugo abre un nuevo frente contra Joselito, una de las empresas más emblemáticas de la localidad salmantina. El consejo regulador de la Denominación de Origen Jabugo ha conseguido que el juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada declare ahora la nulidad "por mala fe" de la marca Jabu Jabugo se escribe con B, registrada en julio de 2013.