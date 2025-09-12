edición general
La OTAN reforzará las fronteras con Rusia tras el ataque contra Polonia pero Trump dice que EEUU "no defenderá a nadie"

El jefe militar aliado Alexus Grynkewich precisó que el operativo consolidará baterías antiaéreas y sistemas de vigilancia. Más información: Putin acumula miles de tropas en la frontera con Polonia para un "ejercicio militar" que incluye "armas nucleares"

Narmer #1 Narmer
Pues ya es hora de mandar a tomar por saco la OTAN y crear un ejército europeo que no dependa de los usanos, con nuestro propio armamento e inversión en I+D a nivel continental. Entonces comenzaré a creer en la UE.
Priorat #13 Priorat
#1 Totalmente de acuerdo. Pero hará falta pasta para eso.
Narmer #15 Narmer
#13 Yo creo que más que un problema de dinero, es un problema de ponerse todos de acuerdo. Aquí cada uno barre para su casa y lo de “Unión” es un eufemismo. La verdadera unión actual es la que sirve al capital.

Pero no pierdo la esperanza. Un par de locos como Trump y Putin pueden hacer que por fin unamos nuestros intereses y rememos juntos.
#14 guillersk
#1 Con casinos y furcias!!!
#16 CosaCosa
#1 ni en tus suenos más húmedos. Como ejemplo, Francia Alemania y España estaban trabajando en un avión de 5 generación. Y no se va a terminar por que entre alemanes y franceses no hacen más que sacarse la polla en haber quien la tiene más grande.

Al final se parará el proyecto, los franceses harán su avión, y el resto compraremos a los americanos. Eso lara un triste avión.

Tu crees que se van a poner de acuerdo en comprometer de forma constante x recursos para crear nada?
Narmer #20 Narmer
#16 Ya, soy consciente de que, ahora mismo, es una quimera.

#19 Y no olvides una de las uniones más importantes y necesarias: la unión fiscal.
#21 CosaCosa
#20 y control en los flujos de capital, para que todo se quede en europa
Herumel #24 Herumel
#20 Ostia, eso fue lo primero que propuso Merkel en 2009 por la crisis y sigue sin check
Glidingdemon #25 Glidingdemon
#16 Alemania ya lo hizo sola en el pasado, Así que mejor no dejarlos solos. Lo de la polla más grande, es evidente, Sánchez. :troll:
Herumel #19 Herumel *
#1 Pero unión Total, no solo militar, también libertad digital, tecnológica, etc... llegaría a decir independencia de USA cultural.
LinternaGorri #26 LinternaGorri
#1 y con cero soberanía de los estados. No serás de los que está orgulloso de la guerra de independencia contra francia, pero ves bien que las decisiones políticas importantes que conciernen a españa se tomen entre parís y berlín?
De que te sirve un ejército "europeo" con mando exterior, con objetivos marcados desde el exterior? Sobre todo si en temas de expansionismo alguno de los que controlaría ese ejército tiene intereses comunes con marruecos.... Yo es que no consigo seguir vuestra lógica.
Andreham #6 Andreham
"Ataque contra Polonia" lol
salteado3 #11 salteado3
#6 Drones sin bomba que dicen que no saben de dónde salieron, lo que les deja como incompetentes o mentirosos.

Huele a drones rusos reparados y enviados por Ucrania o la OTAN para tener casus belli, no hay ninguna razón por la que a los rusos les interesara ahora provocar.

Entre eso y lo del GPS de Bomberleyen huele a desespero por entrar en guerra.
#5 NoMeVeas *
Hay que hechar a los polacos de la UE y salirnos de la OTAN.
Asimismov #12 Asimismov
#5 los polacos ya están hechos a la UE y a la OTAN, no sé cómo los vas a echar.
:shit:
#17 CosaCosa
#12 pues igual que se quiere hechas a los hungaros
Asimismov #22 Asimismov
#17 pues que empiecen echando la hache y nos quedamos con los úngaros.
LinternaGorri #27 LinternaGorri
#5 yo quizás trataría de recuperar algo de soberanía, sobretodo viendo la que se avecina
Casiopeo #8 Casiopeo
Trumpo se acaba de cargar la OTAN , así , con una frasecita. Putin debe estar feliz.
#23 NoMeVeas
#8 Roma no paga a traidores

Y por si no ha quedado claro, el traidor es Polonia
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
OTAN para recaudar, ahora a mi no me pidan ayuda.
#2 Joaker
Los EEUU quieren que les compremos miles de millones en armas pero luego que "no defendera a nadie". Menudo ridiculo.
#18 mstk
Cuando Rusia ataque por el este, EEUU atacará a Europa por el oeste.
#9 Kuruñes3.0 *
Pues que se larguen de la OTAN. Y nosotros a producir y hacer los deberes. Los gallegos concretamente podemos aportar barcos. Que sabéis hacer, hierrolanos?
#10 mam23
deberíamos crear la OTANE Otan con los paises al este del Atlantico Norte.
nosomosnaiderl #3 nosomosnaiderl
Entonces para qué quiere EEUU incrementar el gasto en defensa al 5%. Para qué quiere estar en la OTAN. Para qué las bases americanas en territorio europeo.
Dramaba #7 Dramaba
#3 Para seguir siendo el hegemón. Por lo tanto, hacer lo que le salga del nabo.

Y decir que no defenderá a nadie es para presionar a los miembros de la OTAN y que lleguen a ese 5% en compras de armamneto y material (usano, principalmente)
