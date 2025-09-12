La OTAN reforzará las fronteras con Rusia tras el ataque contra Polonia pero Trump dice que EEUU "no defenderá a nadie"

El jefe militar aliado Alexus Grynkewich precisó que el operativo consolidará baterías antiaéreas y sistemas de vigilancia. Más información: Putin acumula miles de tropas en la frontera con Polonia para un "ejercicio militar" que incluye "armas nucleares"
Pero no pierdo la esperanza. Un par de locos como Trump y Putin pueden hacer que por fin unamos nuestros intereses y rememos juntos.
Al final se parará el proyecto, los franceses harán su avión, y el resto compraremos a los americanos. Eso lara un triste avión.
Tu crees que se van a poner de acuerdo en comprometer de forma constante x recursos para crear nada?
#19 Y no olvides una de las uniones más importantes y necesarias: la unión fiscal.
De que te sirve un ejército "europeo" con mando exterior, con objetivos marcados desde el exterior? Sobre todo si en temas de expansionismo alguno de los que controlaría ese ejército tiene intereses comunes con marruecos.... Yo es que no consigo seguir vuestra lógica.
Huele a drones rusos reparados y enviados por Ucrania o la OTAN para tener casus belli, no hay ninguna razón por la que a los rusos les interesara ahora provocar.
Entre eso y lo del GPS de Bomberleyen huele a desespero por entrar en guerra.
Y por si no ha quedado claro, el traidor es Polonia
Y decir que no defenderá a nadie es para presionar a los miembros de la OTAN y que lleguen a ese 5% en compras de armamneto y material (usano, principalmente)