«La OTAN islámica»: ¿está surgiendo una alianza militar en Oriente Medio? (En)

Los ataques de Israel en Oriente Medio están provocando nuevas tendencias en la política exterior. Tras los ataques en Qatar como resultado, «los gobernantes del Golfo siguen buscando una mayor autonomía estratégica y están cada vez más decididos a reducir los riesgos de la dependencia de Estados Unidos», afirmó Sanam Vakil, directora del programa de Oriente Medio y Norte de África de Chatham House, en un artículo de opinión publicado en el diario británico The Guardian.
| etiquetas: israel , otan , otan islámica , ataques , vecinos , gaza
GCC (6): Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain.
+2: Egypt and Turkey.
Pero además Arabia Saudí ha firmado un acuerdo estratégico de defensa mutua con Pakistán, potencia nuclear.
Tiempo al tiempo, con esto os espera una sorpresa tan grande como la de los BRICS+ que, ya sabes, no iba a llegar a ningún lado porque se llevaban a matar