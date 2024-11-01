edición general
«La OTAN islámica»: ¿está surgiendo una alianza militar en Oriente Medio? (En)

«La OTAN islámica»: ¿está surgiendo una alianza militar en Oriente Medio? (En)

Los ataques de Israel en Oriente Medio están provocando nuevas tendencias en la política exterior. Tras los ataques en Qatar como resultado, «los gobernantes del Golfo siguen buscando una mayor autonomía estratégica y están cada vez más decididos a reducir los riesgos de la dependencia de Estados Unidos», afirmó Sanam Vakil, directora del programa de Oriente Medio y Norte de África de Chatham House, en un artículo de opinión publicado en el diario británico The Guardian.

7 comentarios
Yorga77
Visto que algunos quieren ventilarse varios países para montar su parque temático de masacres yo me lo plantearía por pura supervivencia.

estemenda
En principio una alianza de 6+2:
GCC (6): Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain.
+2: Egypt and Turkey.
Pero además Arabia Saudí ha firmado un acuerdo estratégico de defensa mutua con Pakistán, potencia nuclear.

luckyy
Más huevos que los de los neoliberales europeos

jm22381
Pero si se llevan a matar entre ellos. Una OTAN islámica sería una Asociación AntiIsrael y ya.

Dav3n
#4 No hay nada que una más que un enemigo común que además te dice claramente que hace y hará lo que le sale de los huevos.

Tiempo al tiempo, con esto os espera una sorpresa tan grande como la de los BRICS+ que, ya sabes, no iba a llegar a ningún lado porque se llevaban a matar :roll:

solojavi
Esa nueva OTAN dependería totalmente de países exteriores para conseguir armamento. Si lo hacen para poder atacar/defenderse de Israel van a tener que buscar proveedores independientes de la OTAN como Rusia o China. Podría ser una petición formal de democratización

azathothruna
#6 Si les ofrecen a china o rusia, en ese orden petroleo a precio de saldo, china va a sacar balas hasta de los retretes


