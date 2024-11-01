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La OTAN busca ganar apoyo al gasto en defensa desde el cine y la televisión

La Alianza impulsa encuentros con guionistas y productores para influir en el relato cultural y reforzar la legitimidad social del rearme

| etiquetas: otan , cine , televisión
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4 comentarios
10 2 1 K 135 actualidad
Guanarteme #1 Guanarteme
Que se pasen por aquí, que encontrarán una buena cantera de guionistas, actores y hasta de figurantes.

Bueno, bueno... Ya veo a mi Supilú en el papel de diva protagonista, declamando sus reproches:

- ¡Eres incapaz de responder a mí tocho de propaganda en inglés, Zazi de Menéame!

:troll:
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suppiluliuma #3 suppiluliuma *
#1 Déjame adivinar, Guana. Tu comentario es un nuevo ejemplo de como te he "increpado", "señalado", "interpelado", "confrontado", "perseguido" y "acosado". ¿Verdad? :troll:

Por cierto, sigues sin responder a mi pregunta de si alguna vez, has practicado el canibalismo. Y van mas de tres meses desde que te pregunté. :shit:
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
#1 un papel con monosílabos le iría al pelo, algo así como hacer de Groot
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Bueno, aquí hay gente que piensa que TopGun es un documental y un reportaje sobre la pesca del siluro en el Volga es propaganda comunista.

Y que la peli de El Álama refleja la realidad al 100% :roll:
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menéame