La OTAN busca ganar apoyo al gasto en defensa desde el cine y la televisión

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La Alianza impulsa encuentros con guionistas y productores para influir en el relato cultural y reforzar la legitimidad social del rearme
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#1
Guanarteme
Que se pasen por aquí, que encontrarán una buena cantera de guionistas, actores y hasta de figurantes.
Bueno, bueno... Ya veo a mi Supilú en el papel de diva protagonista, declamando sus reproches:
- ¡Eres incapaz de responder a mí tocho de propaganda en inglés, Zazi de Menéame!
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#3
suppiluliuma
*
#1
Déjame adivinar, Guana. Tu comentario es un nuevo ejemplo de como te he
"increpado", "señalado", "interpelado", "confrontado", "perseguido" y "acosado"
. ¿Verdad?
Por cierto, sigues sin responder a mi pregunta de si alguna vez,
has practicado el canibalismo
. Y van mas de tres meses desde que te pregunté.
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#4
Stathamdepueblo
#1
un papel con monosílabos le iría al pelo, algo así como hacer de Groot
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#2
HeilHynkel
Bueno, aquí hay gente que piensa que TopGun es un documental y un reportaje sobre la pesca del siluro en el Volga es propaganda comunista.
Y que la peli de El Álama refleja la realidad al 100%
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Bueno, bueno... Ya veo a mi Supilú en el papel de diva protagonista, declamando sus reproches:
- ¡Eres incapaz de responder a mí tocho de propaganda en inglés, Zazi de Menéame!
Por cierto, sigues sin responder a mi pregunta de si alguna vez, has practicado el canibalismo. Y van mas de tres meses desde que te pregunté.
Y que la peli de El Álama refleja la realidad al 100%