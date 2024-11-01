OT más allá de la 'maldición del ganador': cómo afectan procedencia y renta a los triunfitos

A las grandes diferencias en el éxito de los elegidos en la academia se suman las variables sociodemográficas, que también marcan la historia del 'talent'. De la llamada «maldición del ganador» no todo es blanco o negro, pero Bisbal, Manuel Carrasco y Nena Daconte son los primeros artífices de cómo el éxito en OT no ordena el ranking de escuchas mensuales después, como se puede apreciar en el eje x. Hay un abismo entre unos concursantes y otros (por eso la escala logarítmica).
| etiquetas: operación triunfo , ot , ganador , bisbal , aitana , infografías
No es de OT pero me viene a la mente Pilar Giménez, "Aylin", factor X 2007 es.wikipedia.org/wiki/Ailyn
Y por cierto, los 2 que no han entrado uno no entra dentro de los canones de belleza y ya esta casi fuera de la juventud y el otro en sus redes sociales sale constantemente con su novio, de los que han entrado nada se sabia de su condicion sexual hasta que lo han dicho dentro.
"Estos son los datos y solo suyas son las conclusiones"