edición general
1 meneos
66 clics

OT más allá de la 'maldición del ganador': cómo afectan procedencia y renta a los triunfitos

A las grandes diferencias en el éxito de los elegidos en la academia se suman las variables sociodemográficas, que también marcan la historia del 'talent'. De la llamada «maldición del ganador» no todo es blanco o negro, pero Bisbal, Manuel Carrasco y Nena Daconte son los primeros artífices de cómo el éxito en OT no ordena el ranking de escuchas mensuales después, como se puede apreciar en el eje x. Hay un abismo entre unos concursantes y otros (por eso la escala logarítmica).

| etiquetas: operación triunfo , ot , ganador , bisbal , aitana , infografías
1 0 0 K 7 actualidad
4 comentarios
1 0 0 K 7 actualidad
johel #2 johel *
Hay participantes de OT que han sido expulsados a veces incluso con humillaciones, que han acabado encontrando su nicho en grupos que nada tienen que ver con el pop que venden en este tipo de pseudorealty.
No es de OT pero me viene a la mente Pilar Giménez, "Aylin", factor X 2007 es.wikipedia.org/wiki/Ailyn
0 K 11
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
#2 Pse, Mai Meneses (Nena Daconte) y Mimi Doblas (Lola Índigo), son ejemplos de fuertemente expulsadas (las primeras de sus ediciones) pero que no tengan que ver con el pop comercial...
0 K 13
#1 zaskar
Lo envío porque me han parecido más interesantes las infografías que las conclusiones en sí del artículo.
0 K 7
obmultimedia #3 obmultimedia
#1 En esta edicion han hecho criba segun renta, sellos en el pasaporte, fisico y CV previo (estudios musicales, obras musicales, otros programas como La VOZ), ah,,, y ni una chica o chico gordete y nada de otras etnias, que aqui manda Amazon y tiene que contentar a Trump.
Y por cierto, los 2 que no han entrado uno no entra dentro de los canones de belleza y ya esta casi fuera de la juventud y el otro en sus redes sociales sale constantemente con su novio, de los que han entrado nada se sabia de su condicion sexual hasta que lo han dicho dentro.

"Estos son los datos y solo suyas son las conclusiones"
0 K 11

menéame