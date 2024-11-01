OT más allá de la 'maldición del ganador': cómo afectan procedencia y renta a los triunfitos

A las grandes diferencias en el éxito de los elegidos en la academia se suman las variables sociodemográficas, que también marcan la historia del 'talent'. De la llamada «maldición del ganador» no todo es blanco o negro, pero Bisbal, Manuel Carrasco y Nena Daconte son los primeros artífices de cómo el éxito en OT no ordena el ranking de escuchas mensuales después, como se puede apreciar en el eje x. Hay un abismo entre unos concursantes y otros (por eso la escala logarítmica).