Ostras y caracoles, o cuando Anthony Hopkins dobló a Laurence Olivier

Una de las escenas más recordadas de la película Espartaco (Stanley Kubrick, 1960) es la conocida como la de «las ostras y los caracoles». Una escena que ni siquiera se incluyó en el montaje original. Y no se trata de un corte al metraje realizado por la censura española, como muchas otras veces. Este fragmento quedó fuera debido a las presiones de los censores del Código Hays, que trabajaban para la asociación del cine estadounidense.