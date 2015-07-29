edición general
Ostras y caracoles, o cuando Anthony Hopkins dobló a Laurence Olivier

Una de las escenas más recordadas de la película Espartaco (Stanley Kubrick, 1960) es la conocida como la de «las ostras y los caracoles». Una escena que ni siquiera se incluyó en el montaje original. Y no se trata de un corte al metraje realizado por la censura española, como muchas otras veces. Este fragmento quedó fuera debido a las presiones de los censores del Código Hays, que trabajaban para la asociación del cine estadounidense.

MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Joey, ¿te gustan las películas de gladiadores?¿Has estado alguna vez en una prisión turca?
#1 DavidEF
Lo que dijera Kirk Douglas hay que cogerlo un poco con pinzas. Con la fama de cabronazo que tenía (que se lo pregunten a Natalie Wood) no podemos descartar que contratara inicialmente a Trumbo porque, además de ser muy bueno, como escritor perseguido era MUCHO MÁS BARATO que cualquier otro que no estuviera en ninguna lista. Y cabe preguntarse en qué medida el contexto había cambiado ya lo suficiente para que acreditar a Trumbo no fuera tan problemático. Y también hay que señalar que, como…   » ver todo el comentario
Thornton #2 Thornton
#1 Y cabe preguntarse en qué medida el contexto había cambiado ya lo suficiente para que acreditar a Trumbo no fuera tan problemático.

Sea como fuere, Douglas (productor) fue el primero en volver a ponerlo en los créditos.

Aunque el clima estuviese cambiando, hay que tener valor de ser el que da el primer paso.

Además, la escena de "Yo soy Espartaco" se convirtión en un simbolo de lucha contra el macartismo y la caza de brujas.
