Ostras y caracoles, o cuando Anthony Hopkins dobló a Laurence Olivier

Una de las escenas más recordadas de la película Espartaco (Stanley Kubrick, 1960) es la conocida como la de «las ostras y los caracoles». Una escena que ni siquiera se incluyó en el montaje original. Y no se trata de un corte al metraje realizado por la censura española, como muchas otras veces. Este fragmento quedó fuera debido a las presiones de los censores del Código Hays, que trabajaban para la asociación del cine estadounidense.
Sea como fuere, Douglas (productor) fue el primero en volver a ponerlo en los créditos.
Aunque el clima estuviese cambiando, hay que tener valor de ser el que da el primer paso.
Además, la escena de "Yo soy Espartaco" se convirtión en un simbolo de lucha contra el macartismo y la caza de brujas.