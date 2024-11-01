Un oso se pasea por Espinareda de Ancares,Bierzo, Uno de estos animales fue visto en el interior de una finca en pleno núcleo urbano

La presencia del oso en núcleos urbanos del Bierzo se está convirtiendo en algo cada vez más común. El último acercamiento de un plantígrado a un pueblo de la comarca se produjo esta misma semana en Espinareda de Vega, donde uno de estos animales fue fotografiado en el interior de una finca próxima a la iglesia. La imagen ha sido publicada por las redes sociales del Ayuntamiento de Valle de Ancares, municipio al que pertenece este pueblo, destacando que “ya no tienen miedo a acercarse a las casas”.