Un oso pardo recorre la montaña calcinada por el incendio de Barniedo en el Parque Regional de Riaño y Mampodre (León)

El devastador incendio de Barniedo, en el Parque Regional de Riaño y Mampodre, ha dejado una imagen que refleja con crudeza el impacto de las llamas en la fauna silvestre.

sotillo #2 sotillo
La cantidad de animales que tienen que estar quemados y heridos por los montes tiene que ser brutal
Destrozo #5 Destrozo
#2 pues si. Los humanos merecen morir abrasados pero los pobres animales no tienen culpa de nada.
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Malparidos!!!! Me habéis quemado la casa!!!! // Declaró el oso
Connect #3 Connect
La naturaleza reclama rápidamente su sitio.
Buenas noticias, para esas montañas. Todo volverá a su estado natural rápidamente :-)
#4 lamonjamellada *
#3 ojalá, pero no.
La recuperación de un monte quemado lleva muchos años. No sólo por el propio destrozo en sí, muchas veces el suelo queda afectado a nivel bioquímico por las cenizas. Las próximas lluvias arrasarán el suelo, que ya no tiene vegetación que lo fije. Un incendio en bosques de estas características es un drama para al menos una generación.
Pasará mucho tiempo antes de que eso se parezca a lo que fue antes del fuego.
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 ¿Que sitio reclama... las cenizas? Lo bueno es que no se ha quemado, pero lo va a tener más jodido para encontrar alimento.
#7 lamonjamellada
#6 eso pensaba yo, que no sé si hay plan para alimentar a esos animales. Sino, o bien muere de hambre o acabará atacando algún rebaño y lo mirarán.
