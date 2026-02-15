La oscura espiral de Julia Simon, la esperanza francesa en Milán-Cortina condenada por estafar a sus propios compañeros

La biatleta usurpó las tarjetas de crédito de una compañera y un técnico para gastar después más de dos mil euros en compras. En los Juegos ya ha ganado dos oros olímpicos y aspira a una tercera medalla. Antes de que la llama olímpica llegara a Pekín para inaugurar los Juegos Olímpicos de 2022, Simon tuvo acceso a las contraseñas bancarias de una compañera de selección, Justine Braisaz-Bouchet, y de un técnico del combinado galo cuya identidad no se ha conocido hasta el momento. Durante meses, la biatleta sacó partido de la situación para...