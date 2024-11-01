·
main action
9
meneos
57
clics
Óscar Puente responde a la propuesta de Feijóo sobre los Presupuestos sacando los trapos sucios de Mañueco: "Que se la pasen"
“Que se la pasen a Mañueco. Lleva cinco prórrogas en seis años. Y pronto alcanza la sexta en siete”
etiquetas
óscar puente
feijóo
mañueco
presupuestos
actualidad
actualidad
#1
Suleiman
Trapos sucios no, la realidad.
0
K
13
