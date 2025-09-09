edición general
Óscar Puente: "No puedo hacer tuits", pero los senadores del PP pueden tener trabajos privados

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reprochado este martes al PP que le diga que no puede "hacer tuits" porque descuida sus responsabilidades ministeriales, mientras que los senadores populares pueden compaginar el cargo público con trabajos privados.

victorjba #1 victorjba
La que lo interpelaba concretamente tiene 3 trabajos aparte del senado.
Quecansaometienes... #17 Quecansaometienes...
#1 Alguien tiene que levantar este pais! Y se ve que ni los vagos de los milenials ni los rojos comunistas, todo el dia protestando, como con nuestros amigos israelies, lo van a hacer. Mas senadoras como esta y estariamos como los EE.UU. :roll:
:troll:
#19 jaramero
#1 "trabajos"... más bien carguitos de no hacer ni el huevo.
#3 Hombre_de_Estado
Óscar Puente es un caso que no logro entender. Tiene dos estílos de comunicación, muy distintos entre sí.

Uno es educado, repleto de datos, y sobre todo (algo que muy pocos políticos logran) suena natural, cercano y convincente. Da gusto oirle, y cuando tiene que meter un corte o pararle los pies a alguien, lo puede hacer con elegancia también, como su demoledor "de ganador a ganador" a Feijoó.

Sin embargo a menudo se pasa al otro registro macarra de discoteca poligonera, que a muchos nos echa para atrás, sobre todo en un cargo público. Y me parece absurdo, porque sabe meter hachazos siendo educado. Parece como si quisiera boicotearse a sí mismo y su imagen.
Raziel_2 #4 Raziel_2
#3 Tu pregunta tiene una respuesta sencilla: ¿Has visto a quien tiene enfrente?

A mi Oscar Puente no me gusta como politico, pero he de reconocer que viendo la piara a la que responde, comparado con ellos es muy educado hasta cuando escribe como un poligonero.
#8 Hombre_de_Estado *
#4 Eso lo puedo entender en otros políticos que no tienen la artillería dialéctica de Puente, y que hartos ya de tanta insidia, elevan el tono y sueltan algún comentario macarra o malsonante, por pura desesperación.

Pero Puente es para mí, como dije en mi anterior comentario, un peso pesado a nivel comunicativo, que te puede dejar por los suelos sin despeinarse, y aún así sin abandonar su educación y elegancia. Eso, de hecho, es mucho más demoledor que un estilo macarra, que siempre se puede…   » ver todo el comentario
Dene #5 Dene
#3 es el "Extraño caso del doctor Puenter y mister Bridge" :-D :-D
elGude #9 elGude
#5 xD xD xD
Dene #10 Dene
#9 me pilla tarde ya para editarlo, pero creo que tenía que haberlo llamado "doctor Puentyll"
2 K 34
elGude #12 elGude
#10 Vale, eso lo hace mejor. Doble positivo.
#6 soberao
#3 Esta gente suele tener a alguien que le lleva las redes o le orienta. Los más elaborados pueden ser de estos, porque buscar datos requiere tiempo algo que un ministro o alguien que trabaja no tiene. Luego lo revisa y lo envía poniendo así su firma.
#7 Grahml
#3 Hay que tener en cuenta que Puente, como Ministro, está rodeado de asesores.

La cantidad de dinero que hay alrededor de su puesto y asistencia es realmente elevado.
Estos recursos no son sólo para la redacción de sus discursos y réplicas, también son para imágenes de campaña y RRSS tipo Twitter y similares.

No nos creamos que Óscar Puente se pone (siempre) a escribir y redactar mensajes en foros por su cuenta, como lo hacen usuarios estándar.

Ese tiene una legión detrás que le hace también ese trabajo.
kumo #14 kumo *
#3 Es fácil, tiene una pose para presentar una cara y colar su relato, pone voz suave, cara de no haber roto un plato, juega el papel de víctima que se le da de lujo y te pide que no mires los contratos del gobierno con mucha diligencia que bueno, son tiempos difíciles y cuela. Pero vamos, no es más que un violador poniendo voz suave diciendote que te bajes los pantalones. Que metertela te la va a meter igual.

Y luego tiene la otra cara, la de verdad que le sale natural porque al final es el…   » ver todo el comentario
#18 j3j3j3j3
#3 el estilo poligonero va dirigido a un publico en particular, que no es su publico habitual y lo hace para levantar ampollas ,enfado y cabreo, sobre todo el cabreo instantáneo y reaccionario, ya que tal como comentas, si quiere comunicar algo en tono formal con datos , educado , da gusto escucharlo.
Analiza las respuestas a sus tweets incendiarios
el_Tupac #22 el_Tupac
#3 el segundo registro lo utiliza para responder a imbéciles.

Lo que no podemos es pretender ser exquisitos con quien simplemente viene a hacerte daño por todos los medios posibles.
#2 Grahml *
Puede "hacer" todos los tuits que quiera. Es totalmente libre.

Pero abusando de la visibilidad que tiene su puesto de ministro y riéndose de la institucionalidad que requiere ser ministro, soltando bulos innecesarios y estúpidos como este:

elpais.com/espana/2025-02-10/oscar-puente-usa-una-imagen-manipulada-pa

x.com/oscar_puente_/status/1888535326194348508


pues como que no tiene sentido, la verdad.

Si no tuviera tamaña cantidad de tuits estúpidos, los tuits "no estúpidos" tendrían mayor visibilidad, y probablemente Puente no tendría la imagen de zoquete que aparenta soltando estupideces en Twitter.
Relajao #13 Relajao
#2 Por no mencionar que utiliza Twitter para insultar a ciudadanos. Y luego su jefe se queja del fango.
#15 comovamos
La diferencia es que los senadores del PP no trabajan ni en el senado y en las empresas.
#16 Anais33
Será como decís un macarra en Twitter, pero si no llega a decir nada de Castilla y León ardiendo el señor mañueco todavía está en Cádiz al fresquito. Y la señora esa los trabajos no son de 8 horas,
io1976 #11 io1976
No sé como no se ha roto ya la mano el Puente de sacudir a los fachos. xD xD xD
#21 Leon_Bocanegra
Acabo de ver a Puente dando 11 motivos por los que dimitiría. Menuda sarta de ostias le ha dado al PP.

Mientras tanto Abascal y los peperos insultando al presidente hasta el punto de que han tenido que retirar sus palabras de los registros de la sesión.
Sandilo #20 Sandilo
Oscargután Mamut que se dedique a arreglar su desastre de gestión. No hay día es que no fallen trenes.

Es penoso.
