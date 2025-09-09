Óscar Puente: "No puedo hacer tuits", pero los senadores del PP pueden tener trabajos privados

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reprochado este martes al PP que le diga que no puede "hacer tuits" porque descuida sus responsabilidades ministeriales, mientras que los senadores populares pueden compaginar el cargo público con trabajos privados.
Uno es educado, repleto de datos, y sobre todo (algo que muy pocos políticos logran) suena natural, cercano y convincente. Da gusto oirle, y cuando tiene que meter un corte o pararle los pies a alguien, lo puede hacer con elegancia también, como su demoledor "de ganador a ganador" a Feijoó.
Sin embargo a menudo se pasa al otro registro macarra de discoteca poligonera, que a muchos nos echa para atrás, sobre todo en un cargo público. Y me parece absurdo, porque sabe meter hachazos siendo educado. Parece como si quisiera boicotearse a sí mismo y su imagen.
A mi Oscar Puente no me gusta como politico, pero he de reconocer que viendo la piara a la que responde, comparado con ellos es muy educado hasta cuando escribe como un poligonero.
Pero Puente es para mí, como dije en mi anterior comentario, un peso pesado a nivel comunicativo, que te puede dejar por los suelos sin despeinarse, y aún así sin abandonar su educación y elegancia. Eso, de hecho, es mucho más demoledor que un estilo macarra, que siempre se puede… » ver todo el comentario
La cantidad de dinero que hay alrededor de su puesto y asistencia es realmente elevado.
Estos recursos no son sólo para la redacción de sus discursos y réplicas, también son para imágenes de campaña y RRSS tipo Twitter y similares.
No nos creamos que Óscar Puente se pone (siempre) a escribir y redactar mensajes en foros por su cuenta, como lo hacen usuarios estándar.
Ese tiene una legión detrás que le hace también ese trabajo.
Y luego tiene la otra cara, la de verdad que le sale natural porque al final es el… » ver todo el comentario
Analiza las respuestas a sus tweets incendiarios
Lo que no podemos es pretender ser exquisitos con quien simplemente viene a hacerte daño por todos los medios posibles.
Pero abusando de la visibilidad que tiene su puesto de ministro y riéndose de la institucionalidad que requiere ser ministro, soltando bulos innecesarios y estúpidos como este:
elpais.com/espana/2025-02-10/oscar-puente-usa-una-imagen-manipulada-pa
x.com/oscar_puente_/status/1888535326194348508
pues como que no tiene sentido, la verdad.
Si no tuviera tamaña cantidad de tuits estúpidos, los tuits "no estúpidos" tendrían mayor visibilidad, y probablemente Puente no tendría la imagen de zoquete que aparenta soltando estupideces en Twitter.
Mientras tanto Abascal y los peperos insultando al presidente hasta el punto de que han tenido que retirar sus palabras de los registros de la sesión.
Es penoso.