Óscar López llama racista a Ayuso: "No puede ser que sea un problema acoger a menores africanos"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha cargado contra el "racismo puro" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha remarcado que "no puede ser que sea un problema acoger a menores africanos".
El Gobierno hace un reparto entre Comunidades y estas son las que acogen a los inmigrantes, es decir, en Madrid Ayuso decide enviarlos a los lugares que estima oportunos dentro de Madrid.
En 2018 el Departamento de Seguridad Nacional sacó el dato de reparto que había hecho el PP (no se si habrán datos actualizados):
Menas en Cataluña: 1.746
Menas en Euskadi: 985
Menas en Andalucía: 6.377
Menas en Madrid: 434
