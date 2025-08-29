edición general
6 meneos
11 clics
Óscar López llama racista a Ayuso: "No puede ser que sea un problema acoger a menores africanos"

Óscar López llama racista a Ayuso: "No puede ser que sea un problema acoger a menores africanos"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha cargado contra el "racismo puro" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha remarcado que "no puede ser que sea un problema acoger a menores africanos".

| etiquetas: óscar lópez , ayuso , menas
5 1 0 K 58 actualidad
7 comentarios
5 1 0 K 58 actualidad
camvalf #6 camvalf
El problema no es en acoger, el problema que se les ha planteado es donde van. Mientras los menores iban a ser almacenados en un polígono industrial de Fuenlabrada (ayuntamiento del P$O€) no había problema, es mas reformaron un edificio que el propio ayuntamiento cedió para hacer curso de medio ambiente y parce ser que era la mayor inversión que realizaba la CAM en mucho tiempo (19 millones). Pero claro el gobierndo se lo lleva a Pozuelo (adivina de que partido tiene la alcaldía) pueblo con la renta percapita mas alta del España, o lo era no hace mucho
2 K 35
Sergio_ftv #7 Sergio_ftv
#6 La base de tu argumentación falla.

El Gobierno hace un reparto entre Comunidades y estas son las que acogen a los inmigrantes, es decir, en Madrid Ayuso decide enviarlos a los lugares que estima oportunos dentro de Madrid.

En 2018 el Departamento de Seguridad Nacional sacó el dato de reparto que había hecho el PP (no se si habrán datos actualizados):

Menas en Cataluña: 1.746
Menas en Euskadi: 985
Menas en Andalucía: 6.377
Menas en Madrid: 434
etc…   » ver todo el comentario
2 K 22
reithor #4 reithor
A ver, la dama tiene repoker de perks: racista, aporofobica, xenófoba, geriatricida y mentirosa.
2 K 30
#5 Ovidio
Repártanlos entre todas las CCAA utilizando el mismo criterio y ya está. Mientras tanto, bien por Ayuso
2 K 21
ipanies #1 ipanies
Le dan igual los ancianos s españoles y se va a preocupar por menores extranjeros?!?! En que cabeza cabe?!?!?!
1 K 20
#3 lerdum
Es que es bien sabido que en Madrid no hay ningún extranjero. No sé ni para qué lo plantean sabiendo lo racista que es.
1 K 9
Torrezzno #2 Torrezzno *
Hombre claro que puede ser un problema. Hay límites de espacio, personal etc. Los centros de acogida están hasta los topes y los trabajadores sobrepasados. Me parece curioso que una persona que se encarga de problemas logísticos niege una realidad material tan evidente.
0 K 8

menéame